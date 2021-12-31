به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال «بی همگان» به تهیه‌کنندگی مهران مهام و به کارگردانی بهرنگ توفیقی با قلم علیرضا کاظمی‌پور و سعید جلالی کلید خورد.

در این مجموعه تلویزیونی که در خلاصه داستان آن آمده است «در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی» بازیگرانی چون کاظم هژیرآزاد، نسرین بابایی، سپند امیرسلیمانی، مهدی ماهانی، محمد صادقی، میترا رفیع، مهسا باقری، هادی قمیشی، مسعود شریف، علیرضا درویش، داریوش سلیمی و بازیگر خردسال: رستا رحیمیان بازی دارند و قرار است به زودی تعداد دیگری به بازیگران اصلی به این پروژه اضافه شوند.

مهران مهام تهیه کننده این مجموعه گفت: مدتها بود روی فیلمنامه بی همگان با علیرضا کاظمی پور و سعید جلالی کار کردیم و با توجه به تم و فضای قصه و شناختی که از بهرنگ توفیقی و سبک و سیاق کارش داشتم با او در خصوص ساخت این سریال صحبت کردم.

وی در خصوص لوکیشن‌های سریال «بی همگان» گفت: تا امروز که نزدیک به بیست جلسه از فیلمبرداری سریال را پشت سر گذاشته‌ایم در لوکیشن‌های مختلفی از جمله بلوار ارتش، بهشت زهرا، کارواش، کلانتری و یکی از خانه‌های اصلی سریال حوالی شمال شرقی تهران تصویربرداری داشتیم و در ادامه نیز با اضافه شدن چند بازیگر اصلی لوکیشن‌های متعدد جدیدی را در برنامه خواهیم داشت.

عوامل دیگری که در این مجموعه تلویزیونی که برای گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما تولید می‌شود عبارتند از: تهیه کننده: مهران مهام، کارگردان: بهرنگ توفیقی، نویسندگان: علیرضا کاظمی پور و سعید جلالی، مجری طرح: مسعود انتظاری، مدیر برنامه‌ریزی: مجتبی خادم زاده، مدیر تولید: مهدی رجبی، دستیار اول کارگردان: میثم بیدقی، منشی صحنه: مژگان تمجیدی، دستیار دوم کارگردان: سروش فرهنگیان، دستیار سوم کارگردان: صدف بیرامی، تصویر بردار پشت صحنه: علی حمد خدا، عکاس: محمد دارائی، مدیر تصویربرداری: مهدی رضایی، تصویر بردار: عباس شیرمحمدی، دستیار اول تصویر: پارسا شریفی، دستیار اول تصویر: میثم جمالو، دستیار تصویر: حمید حسن پور، دستیار تصویر: مهدی افشاری، دستیار تصویر: پوریا صانعی، طراح دکور، صحنه و لباس: فرهاد عزیزی فر، دستیار اول صحنه: رسول تقیانی، مدیر صحنه: مصطفی آذرنوش، دستیار دوم صحنه: حسین رفیعی، گرافیست: فرزانه بارجی، دستیار اول لباس: الهه فرجی، دستیار دوم لباس: سارا وثوق، مدیر صدابرداری: مرتضی اصلان زاده، دستیار صدا: سالار سلیمی، دستیار صدا: امیرعباس محبی، طراح چهره پردازی: محسن ملکی، مجری گریم آقایان: بهنام نوروزی، مجری گریم آقایان: مهدی نبیره، مجری گریم آقایان: مصطفی مصطفائی، مجری گریم بانوان: زینب حسنی، تدوین: امین عابدی، دستیار تدوین: علیرضا عباسی، مدیر تدارکات: علی اکبر صادقی.