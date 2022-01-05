بارندگی و طوفان به خطوط برق ۶۰ روستای قشم خسارت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدحسینی تختی بیان داشت: میزان خسارت وارده را ۵۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه ۴٠ درصد از خطوط انتقال برق جزیره زمینی است، ادامه داد: هم اکنون جریان برق در سراسر شهرستان برقرار است و احتمال خاموشی‌های موردی تا چند روز آینده به علت نفوذ رطوبت در کابل‌های زمینی انتقال یا سایر اتفاقات وجود دارد.

رئیس ستاد پیشگیری از بحران شهرستان قشم تصریح کرد: بنا به گزارش مدیریت توزیع برق شهرستان فرسودگی شدید شبکه به دلیل شرجی، رطوبت زیاد و اثرات اسیدی آن مهم ترین دلیل خسارات اخیر بوده است.

وی اظهار کرد: بنا به اظهار کارشناسان حوزه نیرو، اصلاح و مقاوم سازی شبکه در مناطق خشک حدود هر ۳۰ سال یک بار مورد نیاز است اما در هوای شرجی این منطقهه، کمتر از ۱۰ سال این خطوط فرسوده می‌شوند و حداکثر هر ۵س ال اصلاح و مقاوم سازی‌ها باید اعمال شود.

محمد حسینی اصلاح و مقاوم سازی شبکه آسیب دیده پرخطر را نیازمند اعتباری معادل ۶۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد.

وی اعلام کرد: ۲.۷ کیلومتر خط انتقال، ۵۳ اصله تیر انتقال به ارزش ریالی شش میلیارد و ۴۲۰میلیون ریال دچار خسارت شدند. خسارت وارد شده به ۲۳ دستگاه پست هوایی ۴٨ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.