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۱۵ دی ۱۴۰۰، ۲۰:۴۱

فرماندار قشم:

بارندگی و طوفان به خطوط برق ۶۰ روستای قشم خسارت وارد کرد

بارندگی و طوفان به خطوط برق ۶۰ روستای قشم خسارت وارد کرد

قشم - فرماندار قشم گفت: در بارندگی های اخیر خطوط اصلی انتقال برق اعم از فشار ضعیف و ۲۰ کیلوولت ۶۰ روستا در جزیره خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدحسینی تختی بیان داشت: میزان خسارت وارده را ۵۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه ۴٠ درصد از خطوط انتقال برق جزیره زمینی است، ادامه داد: هم اکنون جریان برق در سراسر شهرستان برقرار است و احتمال خاموشی‌های موردی تا چند روز آینده به علت نفوذ رطوبت در کابل‌های زمینی انتقال یا سایر اتفاقات وجود دارد.

رئیس ستاد پیشگیری از بحران شهرستان قشم تصریح کرد: بنا به گزارش مدیریت توزیع برق شهرستان فرسودگی شدید شبکه به دلیل شرجی، رطوبت زیاد و اثرات اسیدی آن مهم ترین دلیل خسارات اخیر بوده است.

وی اظهار کرد: بنا به اظهار کارشناسان حوزه نیرو، اصلاح و مقاوم سازی شبکه در مناطق خشک حدود هر ۳۰ سال یک بار مورد نیاز است اما در هوای شرجی این منطقهه، کمتر از ۱۰ سال این خطوط فرسوده می‌شوند و حداکثر هر ۵س ال اصلاح و مقاوم سازی‌ها باید اعمال شود.

محمد حسینی اصلاح و مقاوم سازی شبکه آسیب دیده پرخطر را نیازمند اعتباری معادل ۶۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد.

وی اعلام کرد: ۲.۷ کیلومتر خط انتقال، ۵۳ اصله تیر انتقال به ارزش ریالی شش میلیارد و ۴۲۰میلیون ریال دچار خسارت شدند. خسارت وارد شده به ۲۳ دستگاه پست هوایی ۴٨ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 5393345

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