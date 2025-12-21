به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان قشم با محوریت بررسی خسارات ناشی از بارندگی‌ها و طوفان اخیر برگزار شد.

حسین امیرتیموری، فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان قشم، در این نشست که با حضور معاون فرماندار، بخشداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امدادی و خدمات‌رسان، اظهار کرد: نباید منتظر وقوع بحران بمانیم؛ فلسفه مدیریت بحران بر پیشگیری و آمادگی مستمر است و همه دستگاه‌ها باید از هم‌اکنون تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

وی با تأکید بر تأمین نیازهای اساسی مردم در شرایط اضطراری افزود: پیش‌بینی و تأمین سهمیه آرد و سوخت از الزامات مدیریت بحران است تا در زمان وقوع حوادث، خللی در معیشت شهروندان ایجاد نشود.

فرماندار قشم با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های حیاتی تصریح کرد: تجهیز نانوایی‌ها به دیزل‌ژنراتور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا در صورت بروز خاموشی ناشی از بحران، روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود.

امیرتیموری همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی را یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: مشارکت مردم باید به‌عنوان اولویت نخست در برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، گزارش خسارات وارده به زیرساخت‌ها ارائه شد که بر اساس آن، بیشترین آسیب‌ها به شبکه توزیع برق به‌ویژه در شهر قشم وارد شده است. طوفان اخیر موجب سقوط ۱۶۶ اصله تیر برق شده و با توجه به اشباع بودن زمین، احتمال بروز خسارات بیشتر نیز وجود دارد.

فرماندار قشم در این زمینه بیان کرد: بخش عمده خاموشی‌های اخیر ناشی از سقوط دکل برق منطقه‌ای بود که با تلاش جهادی نیروهای عملیاتی، در کمتر از ۱۲ ساعت دوباره وارد مدار شد. با این حال، مجموع خسارات وارده به زیرساخت‌های برق شهرستان ۶۴ میلیارد تومان و خسارات واردشده به تأسیسات برق منطقه‌ای ۳۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس ستاد مدیریت بحران قشم گفت: خروج ۱۱ دستگاه ترانس برق از مدار شامل پنج مورد در شهر قشم و شش مورد در سایر نقاط شهرستان از دیگر خسارات ثبت‌شده در این حوزه بوده است.

در ادامه نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و خدماتی گزارشی از وضعیت حوزه‌های تحت پوشش خود ارائه کردند. بنیاد مسکن از فعالیت چهار اکیپ ارزیاب برای بررسی دقیق خسارات در مناطق روستایی خبر داد و حوزه بهداشت و درمان نیز میزان خسارات وارده را ۶۹۰ میلیون تومان اعلام کرد.

همچنین مسئولان مخابرات از بروز اختلال موقت در چهار سایت ارتباطی خبر دادند که به گفته آن‌ها، عملیات ترمیم بلافاصله آغاز شده و در حال حاضر ارتباط پایدار برقرار است.

شهرداری‌ها و اداره راه و شهرسازی نیز با اشاره به آمادگی قبلی بر اساس هشدارهای هواشناسی تأکید کردند که خسارت قابل‌توجهی در محدوده‌های شهری گزارش نشده و تمامی راه‌های مواصلاتی شهری و روستایی باز بوده و تردد بدون مشکل در جریان است.

در حوزه آموزش و پرورش نیز اعلام شد با وجود آب‌گرفتگی و خسارات جزئی در برخی مدارس، اقدامات لازم انجام شده و تمامی مدارس شهرستان از فردا به‌صورت حضوری فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

در پایان این نشست، فرماندار قشم با اشاره به ناپایداری شرایط جوی، از شهروندان خواست نهایت احتیاط را رعایت کنند و تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی، باید در حالت آماده‌باش باقی بمانند.