خوزستان همچنان با مشکلات دست به گریبان است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان شامگاه چهارشنبه ضمن دیدار با حجت الاسلام «حسین روحانی نژاد» نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن بیان کرد: استان خوزستان با وجود ظرفیت‌های خوبی که دارد همچنان با مشکلاتی دست به گریبان است اما همه این مشکلات قابل حل شدن است و همه رده‌های مختلف کشوری پای کار هستند تا معضلات و مشکلات استان حل شود.

وی با اشاره به روند اقدامات در مناطق آسیب دیده از زمین لرزه در اندیکا بیان کرد: اقدامات در حال انجام در اندیکا به گونه‌ای است تا علاوه بر بازسازی مناطق آسیب دیده از زمین لرزه نیز رفع محرومیت در این منطقه انجام شود و اقداماتی ماندگار و تأثیرگذاری در آنجا بر جای بماند.

خلیلیان افزود: پیش بینی می‌شود که در ۶ ماه آینده بخش عمده‌ای از منازل آسیب دیده آماده می‌شوند همچنین بنیاد مستضعفان یک هزار و ۵۰۰ قلم کالا برای خانواره‌ها آسیب دیده در نظر گرفته است.

استاندار خوزستان با تاکید بر وجود اراده ملی در کنار ظرفیت‌های استانی توضیح داد: اگر همکاری و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و وجود برنامه، پیگیری و تدبیر لازم در مدیران وجود داشته باشد هیچ مشکل لاینحلی در استان وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال در استان را از اولویت‌های مهم دانست و عنوان کرد: خوزستان استانی راهبردی برای کشور به شمار می‌رود از این رو چشم طمع دشمن به این استان است؛ لذا باید بتوانیم با گام‌هایی که در زمینه توسعه این استان برداشته می‌شود، دشمنان را مأیوس کنیم.

خلیلیان گفت: مسئولان نظام اهداف بسیار خوبی را در خوزستان دنبال می‌کنند که به یاری خداوند با عزم دولت سیزدهم این اهداف محقق خواهند شد در حال حاضر در جای جای استان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب استان اقداماتی در حال انجام است.

«حسین روحانی نژاد» نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به بازدید از پروژه‌های بنیاد مسکن به ویژه پروژه‌های جهش تولید مسکن، پروژه‌های عمران روستایی، مقاوم‌سازی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، مناطق زلزله زده اندیکا در سفر سه روزه خود به استان خوزستان گفت: دستگاه‌های مختلف به ویژه بنیاد مسکن برای ساخت و ساز مسکن در استان خوزستان اقدامات خوبی انجام داده است.

وی با اشاره به روند بازسازی در منطقه آسیب دیده از زمین لرزه اندیکا توضیح داد: فونداسیون بیش از ۵۰۰ واحد در این مناطق به پایان رسیده است و برخی منازل مسقف شده‌اند که گام بلندی در این زمینه است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی طرح‌های مرتبط با پیشگیری از بلای طبیعی توضیح داد: در برخی مناطق از جمله روستاهای اهواز و روستاهای کرخه بازدیدی از سیل بندها داشتیم که پیشرفت فیزیکی قابل قبولی داشتند.