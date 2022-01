تهیه پروتکل تبادل دانشجوی مجازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، سی و پنجمین نشست دوره‌ای معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونان بین‌الملل دانشکده‌ها با تشریح گزارشی از تازه‌ترین همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه برگزار شد.

دکتر محمدحسین آیتی، معاون بین‌الملل دانشگاه، دکتر محمدحسین نکوفر، مدیر روابط بین‌الملل معاونت بین‌الملل، دکتر آرمان زرگران، مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل و معاونان بین‌الملل دانشکده‌ها به صورت حضوری و آنلاین شرکت داشتند.

دکتر محمدحسین نکوفر، مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران با ارائه گزارشی از مهم‌ترین فعالیت‌ها و برنامه‌های مدیریت روابط بین‌الملل با اشاره به فعالیت این مدیریت در حیطه‌های همکاری‌های بین‌المللی، اعتباربخشی بین‌المللی، میزها و اتاق‌های همکاری، رتبه‌بندی، Appraise to Raise، استاد مدعو بین‌المللی و کنسرسیوم پنج دانشگاه برتر بین‌المللی، اظهار داشت: در حوزه همکاری‌های بین‌المللی، دانشگاه در پروژه‌های اتحادیه اروپا چون اراسموس پلاس و پروژه‌های ظرفیت‌سازی (Capacity Building) مشارکت جدی داشته است.

وی تصریح کرد: شرکت در برنامه اراسموس پلاس منجر به تبادل اساتید و دانشجویان با دانشگاه‌هایی چون آلمریا، سانتیاگو و د کمپوستلا و لئون اسپانیا و هلنیک یونان شده و در حیطه ظرفیت‌سازی نیز دو پروژه مدیتک و اپاتل با موفقیت به پایان رسیده است.

نکوفر از معاونان بین‌الملل دانشکده‌ها خواست در صورت تعامل گروه‌های آموزشی با دانشگاه‌هایی اروپایی و مشارکت این دانشگاه‌ها در پروژه‌های اراسموس، نسبت به همکاری با آن‌ها اعلام آمادگی کنند.

مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، از تهیه فلوچارت‌های برنامه تبادل اساتید و دانشجویان و قرار گرفتن آن‌ها در سایت این مدیریت خبر داد و گفت: همچنین پروتکل تبادل دانشجوی مجازی (Global Classroom) تدوین و با تعدادی از دانشگاه‌های خارجی نیز اجرایی شده است.

وی با اشاره به حمایت معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران از فرصت‌های همکاری دانشکده‌ها با مراکز علمی سراسر جهان، بیان داشت: در این راستا نیز ضمن آماده‌سازی فلوچارت راهنمایی واحدها، اخیراً شاهد شکل‌گیری همکاری مشترک دانشکده بهداشت با دانشگاه کوئینزلند استرالیا و گروه جراحی با دانشگاه فرارا ایتالیا هستیم.

نکوفر ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص برنامه دو استاد راهنما برای هدایت مشترک رساله دانشجوی دکتری تخصصی (Cotutelle Ph.D Program) و تشریح مدل‌هایی از این همکاری با دانشگاه‌های مک کواری استرالیا، ساساری ایتالیا و سانتیاگو د کمپوستلا اسپانیا گفت: همچنین به تازگی با دانشگاه‌های فرارا ایتالیا، کوئینزلند استرالیا، ورزبورگ، لودویگ ماکسیمیلیان و لایپزیگ آلمان برای عقد قرارداد کوتاتل مذاکره شده است.

وی اضافه کرد: از معاونان بین‌الملل دانشکده‌ها می‌خواهیم معاونت بین‌الملل را در جریان هر رویداد و فعالیت بین‌المللی خود قرار دهند و این مجموعه آماده است از برنامه‌های آنها حمایت کند.

مدیر روابط بین‌الملل معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران با تشریح طرح تحقیقاتی همکاری با دانشگاه کوئینزلند استرالیا به عنوان جدیدترین فعالیت این مدیریت اظهار داشت: در این طرح طی گام نخست همتایان پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشگاه کوئینزلند و بالعکس که روی یک حوزه تحقیقاتی برتر (Hot Topic)، کار می‌کنند، شناسایی شدند.

نکوفر افزود: براساس کلمات کلیدی مقالات منتشر شده اساتید، می‌توانیم همتایان آن‌ها در دانشگاه دیگر را معرفی کنیم. در گام بعدی نسبت به شناسایی واحدهای دانشگاه که بیشترین همپوشانی را با همکاران دانشگاه کوئینزلند داشته‌اند، اقدام شد.

وی با بیان اینکه طی تحقیقات انجام شده ما می‌توانیم موضوعات برتر یا داغ هر رشته طی ماه‌های اخیر را اعلام کنیم، افزود: به زودی طی مکاتبه‌ای با دانشکده‌ها، این موضوعات اعلام خواهد شد.

نکوفر ارتقاء رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سطح نظام‌های رتبه‌بندی بین‌الملل را یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح تحقیقاتی دانست و گفت: این مدیریت آمادگی دارد در خصوص دیگر دانشگاه‌های هدف، خدمت مشابهی را ارائه دهد.

وی سپس با بیان فعالیت‌های انجام شده در زمینه اعتباربخشی بین‌المللی، اظهار داشت: به منظور اخذ گواهی CME یا آموزش مداوم پزشکی از سازمان‌های بین‌المللی ارائه دهنده در جهان برای وبینارها، مشاوره‌های لازم به صورت حضوری و غیرحضوری به دانشکده‌ها ارائه خواهد شد ضمن اینکه تاکنون مطالعه و تحقیق درباره سازمان‌های مذکور انجام و محتوا و راهنماهای آموزشی نیز تهیه شده است.

مدیر روابط بین‌الملل معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران به فعالیت چهار اتاق و ۲۱ میز همکاری علمی دانشگاه با کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: پیگیری همکاری با وزارت امور خارجه در زمینه ایجاد دپارتمان دیپلماسی علمی، تهیه و تدوین پروپوزال ماسک با همکاری دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و جایکا ژاپن و تهیه و تدوین پروپوزال همکاری با موسسه تبادلات آکادمیک آلمان DAAD در زمینه حمایت از اساتید و دانشجویان افغانستانی از جمله برنامه‌های در حال اجرا توسط میزها و اتاق‌های همکاری است.

نکوفر با اشاره به آغاز فعالیت پروژه Appraise to Raise از تیر ماه ۹۹ با هدف تسهیل برگزاری جلسات علمی به صورت آنلاین و آموزش‌های مبتنی بر یادگیری الکترونیکی و توسعه روابط آکادمیک بین‌المللی، تصریح کرد: در این راستا زیرساخت‌های الکترونیکی لازم توسعه یافت، فلوچارت و دستورالعمل پروژه تدوین و وب‌سایت آن راه‌اندازی شد.

وی وبینار، ژورنال کلاب آنلاین، کنگره، سمپوزیوم، دوره کوتاه‌مدت و دوره‌های TUMS Board Review، How I Treat و How I Discover را قالب‌های تعریف شده برای Appraise to Raise دانست و از برگزاری ۱۵۱ برنامه با سخنرانی ۲۵۹ سخنران خارجی و مشارکت ۳۹ کشور خبر داد.

مدیر روابط بین‌الملل معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر اهمیت جذب حداقل یک استاد مدعو بین‌المللی توسط هر گروه آموزشی، افزود: تاکنون ۱۰۳ استاد از طریق این برنامه با دانشگاه همکاری داشته‌اند و تعامل ۷۴ استاد بین‌المللی همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به کنسرسیوم همکاری پنج دانشگاه برتر ایرانی، اجرایی کردن دوره‌های مشترک پیشنهادی دانشگاه‌های عضو، فعال‌سازی دبیرخانه کنسرسیوم و اعتباربخشی ماهیت حقوقی کنسرسیوم را از جمله برنامه‌های در دست اقدام دانست.