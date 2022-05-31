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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۴۱

هفته آینده؛

برگزاری جشنواره بین‌الملل دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران

برگزاری جشنواره بین‌الملل دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران

جشنواره روز بین‌الملل دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران با شعار «همبستگی جهانی برای آینده‌ای بهتر» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره روز بین‌الملل دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران سه‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در سالن آمفی‌تئاتر ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت حضوری و غیرحضوری برپا می‌شود.

دکتر محمدحسین قناعتی و دکتر سید محمد مقیمی، روسای دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران، معاونان بین‌الملل و هیأت‌رئیسه دو دانشگاه، روسای دانشکده‌ها، تعدادی از سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف و جمعی از اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها حضور خواهند داشت.

روسا و معاونان بین‌الملل دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در جشنواره مذکور سخنرانی خواهند کرد ضمن اینکه پخش کلیپ‌ معرفی دو دانشگاه و مصاحبه با اساتید و دانشجویان بین‌الملل در کنار سخنرانی تعدادی از سفرای کشورها از دیگر برنامه‌های جشنواره خواهد بود.

برنامه های مختلف فرهنگی و هنری نیز در جشنواره روز بین‌الملل دو دانشگاه اجرا خواهد شد ضمن اینکه از برگزیدگان فعالیت‌های بین‌المللی دو دانشگاه با حضور مسئولان تقدیر به عمل می‌آید.

کد مطلب 5503119

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