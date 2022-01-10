آلودگی شدید هوای اصفهان/ شاخص ۱۲ ایستگاه قرمز و بنفش است

محمود مزارع در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاههای پایش آنلاین در خیابان احمدآباد با شاخص ۱۶۰، استانداری با شاخص ۱۷۴، انقلاب با شاخص ۱۵۸، باهنر با شاخص ۱۷۰، فرشادی با شاخص ۱۶۴، جِی با شاخص ۱۹۲، رهنان و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۶۱، فیض با شاخص ۱۵۹، کاوه با شاخص ۱۶۳ و میرزا طاهر با شاخص ۱۷۳ در وضعیت (قرمز) ناسالم برای عموم شهروندان و در ایستگاه پروین با شاخص ۲۰۵ (بنفش) بسیار ناسالم است.
او افزود: شاخص کیفی هوا در خیابان رودکی و بزرگراه خرازی به ترتیب با ۱۲۳ و ۱۴۷ AQI وضعیت (نارنجی) ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: امروز هوای ۲ شهر صنعتی سگزی و مبارکه با شاخص ۹۶ و ۵۳ وضعیت قابل قبول و در شاهین شهر با شاخص ۱۰۲ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده ضمن اینکه ایستگاههای منطقه صنعتی دولت آباد، خمینیشهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.
تشدید آلودگی هوای اصفهان سبب شد که کارگروه اضطرار آلودگی هوا فعالیت آموزشی را در مقطع تحصیلی ابتدایی، پیش دبستانی و مهدهای کودک در همه واحدهای آموزشی دولتی و غیردولتی، مدارس استثنایی و آموزشگاههای زبان علمی آزاد در روز دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ در شهرهای اصفهان، سجزی، شاهین شهر، خمینی شهر، دولت آباد، زرین شهر، مبارکه، فولاد شهر، فلاورجان کاشان، آران و بیدگل و نجفآباد غیر حضوری اعلام کند؛ همچنین طرح زوج و فرد ترافیک از در منازل از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ شامگاه امروز در کلانشهر اصفهان برقرار است.
بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان شرایط انباشت آلایندهها تا روز چهارشنبه ۲۲ دی در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر ادامه خواهد داشت و آنطور که این مرکز هشدار داده در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده، شاخص هوا در مناطق صنعتی و پرتردد به شرایط بسیار ناسالم نیز میرسد.
با توجه به آلودگی هوای کلانشهر اصفهان به همه شهروندان به ویژه گروههای آسیب پذیر از جمله سالمندان، افراد دارای بیماریهای زمینهای، قلبی و ریوی و کودکان کمتر از پنج سال توصیه میشود از تردد غیر ضروری در سطح شهر و فعالیت ورزشی در فضای باز بپرهیزند.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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