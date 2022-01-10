طرح امام محله مهدوی در روستای برج خیل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن پورقربان در آخرین جلسه هماهنگی برگزاری طرح امام محله مهدوی روستای برج خیل در سالن اجتماعات فرمانداری عنوان کرد: حضور کمرنگ و عدم حضور برخی از ادارات شهرستان در جلسات هماهنگی اجرای طرح خدمات رسانی به مردم محلات کم برخوردار جای بسی تأسف دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت تحقق اجرای بیانیه گام دوم انقلاب و در راستای هم افزایی و تعامل روزافزون مسئولان با مردم در اجرای تشکیل طرح محله مهدوی، متأسفانه با اینکه در جلسات شورای اداری و شورای تحول شهرستان تاکید بر حضور مدیران در جلسات هماهنگی و روز معین شده برای خدمت رسانی حسب اهمیت موضوع شده بود متأسفانه برخی از مسئولان ادارات اجرایی با بی تفاوتی از حضور در جلسات هماهنگی پیرامونی گذر کردند که این کمرنگ بودن احتمال عدم حضور اداره مربوطه در همان روز هدف برای خدمت رسانی به مردم را متصور خواهد بود.

سرهنگ پورقربان در ادامه افزود: کمرنگ بودن و عدم حضور مشهود مدیران مربوطه به صورت متواتر در جلسات هماهنگی اهداف و رویکردها برای محلات و مناطق محروم با محوریت خدمت بی منت، چهره به چهره و بدون واسطه با مردم آن محله هیچ توجیهی برای رسالت آن اداره وجود ندارد.

وی در ادامه ایشان ضمن تشکر از تشکیل شورای تحول در دو بخش مرکزی و بخش تالارپی در سطح شهرستان خاطر نشان کرد: در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر و مطلوب در کمک به تحقق تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب وظیفه هر مدیر اداره یا مسئولی این هست که لباس جهادی خدمت به مناطق و محلات محروم برتن خویش کرده و باید با افزایش دغدغه مندی فراوان در سطح محلات کم برخوردار جهت خدمت رسانی هر چه بهتر حضور یابد و این از بایسته‌ها و وظایف رسالت محوری مدیران در طراز انقلاب اسلامی خواهد بود.

سرهنگ پورقربان در پایان با تشریح بیان مشکلات و موانع موجود مردم با شرح وظایف مستقیم برخی از ادارات و دستگاه‌های خدمات رسان خاطرنشان ساخت به امید خدا با مشارکت و تعامل همه جانبه بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی شهرستان طرح امام محله مهدوی با حضور میدانی و چهره به چهره مدیران دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان در روستای کم‌برخوردار برج خیل در روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه سال جاری از ساعت ۸ صبح ساعت ۱۶ روستای برج خیل برگزار خواهد شد.