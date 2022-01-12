کشف انبار احتکار دارو توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه‌نیوز، روابط عمومی سپاه شهدای استان آذربایجان‌غربی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با رصد دقیق و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان، یک انبار بزرگ احتکار دارو در ارومیه شناسائی و کشف شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی در انبار مکشوفه میلیون‌ها قلم دارو احتکار شده بود که ارزش ریالی آن بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است و مراجع کارشناسی اعلام کردند تعدادی از این داروها به دلیل نگهداری غیراصولی، قابل استفاده نبوده و باید امحاء شوند.

روابط عمومی سپاه شهدا همچنین از تشکیل پرونده احتکار دارو در خصوص این پرونده خبر داده و تصریح کرده است: با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر بازداشت و یک داروخانه شبانه‌روزی پلمب شد.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است: "برخورد با اخلال‌گران و محتکران کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در دستور کار جدّی سازمان اطلاعات سپاه قرار داشته و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را در این زمینه به ستاد خبری سازمان با شماره ۱۱۴ اعلام کنند.