  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۲ دی ۱۴۰۰، ۱۸:۲۹

روابط عمومی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی خبر داد؛

کشف انبار احتکار دارو توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) در ارومیه

کشف انبار احتکار دارو توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) در ارومیه

روابط عمومی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی از کشف انبار احتکار دارو توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه‌نیوز، روابط عمومی سپاه شهدای استان آذربایجان‌غربی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با رصد دقیق و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان، یک انبار بزرگ احتکار دارو در ارومیه شناسائی و کشف شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی در انبار مکشوفه میلیون‌ها قلم دارو احتکار شده بود که ارزش ریالی آن بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است و مراجع کارشناسی اعلام کردند تعدادی از این داروها به دلیل نگهداری غیراصولی، قابل استفاده نبوده و باید امحاء شوند.

روابط عمومی سپاه شهدا همچنین از تشکیل پرونده احتکار دارو در خصوص این پرونده خبر داده و تصریح کرده است: با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر بازداشت و یک داروخانه شبانه‌روزی پلمب شد.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است: "برخورد با اخلال‌گران و محتکران کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در دستور کار جدّی سازمان اطلاعات سپاه قرار داشته و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را در این زمینه به ستاد خبری سازمان با شماره ۱۱۴ اعلام کنند.

کد مطلب 5398421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      درود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها