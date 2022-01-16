پرچمدار موتورلا با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، طبق گزارش ها موتورلا تصمیم دارد موبایل پرچمدار «ادج ۳۰ اولترا»(Motorola Edge ۳۰ Ultra) را در بازارهای جهانی عرضه کند. این دستگاه نسخه تغییر یافته «موتورلا ادج ایکس ۳۰» است که در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی اعلام شد.

اسناد جدیدی نشان می دهد این زیرمجموعه متعلق به لنوو روی یک پرچمدار جدید با نام رمزی «فرانتیر»(Frontier) کار می کند. پیش بینی می شود در این دستگاه نسل جدید تراشه اسنپ دراگون و یک دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی به کار رود.

طبق گزارشTechnik News موتورلا فرانتیر مجهز به یک نمایشگر او ال ای دی ۶.۶۷ اینچی با لبه های خمیده است که وضوحFull HD و رفرش ریت ۱۴۴ هرتز دارد.

دوربین سلفی این موبایل نیز۶۰ مگاپیکسلی است. علاوه بر آن موبایل مذکور مجهز به قابلیت امنیتی«همیشه روشن»(Always On) است که در تراشه Snapdragon۸ Gen۱ وجود دارد.

تنظیمات دوربین پشتی دستگاه نیز شامل یک لنز ۲۰۰ مگاپیکسلی اصلی است و علاوه برآن یک لنز ۵۰مگاپیکسل اولتراواید و لنز ۱۲ مگاپیکسل تله فوتو نیز وجود دارد.

این دستگاه احتمالا در دو نسخه که یکی ۸ گیگابایت RAM و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و دیگری ۱۲ گیگابایتRAM و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه خواهد داشت.

احتمالا موتورلا فرانتیر با سیستم عامل اندروید ۱۲ به بازار عرضه شود. درحال حاضر هیچ اطلاعاتی درباره باتری دستگاه موجود نیست.

علاوه برآن زمان عرضه تجاری دستگاه و نام تجاری نهایی آن نیز اعلام نشده است.