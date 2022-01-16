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۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۱۴

معاون راهداری جنوب کرمان:

بروز سیلاب در جنوب کرمان/ ۱۰ راه روستایی مسدود شد

بروز سیلاب در جنوب کرمان/ ۱۰ راه روستایی مسدود شد

کرمان - معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان از مسدود شدن راه ۱۰ روستا در جنوب کرمان به دلیل بروز سیلاب خبر داد.

مجتبی رئیسی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بر اثر فعالیت سامانه بارشی جدید شاهد بروز سیلاب در برخی از مناطق جنوب استان کرمان هستیم و در حال حاضر تعدادی از رودخانه‌های سیلاب طغیان کرده‌اند.

وی تصریح کرد: محور ایرانشهر - برجک، رودبار - زهکلوت و زهکلوت - ایرانشهر مسدود شده است.

وی افزود: آبنماهای برخی از محورهای فرعی نیز سیلابی شده است که شامل مظفرآباد، آبسردوئیه، بیژن آباد می‌باشد.

رئیسی به بارش برف سنگین در محور ساردوئیه خبر داد و گفت: از مردم می‌خواهیم تا پایان فعالیت سامانه بارشی از سفر غیر ضروری اجتناب کنند.

کد مطلب 5401163

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