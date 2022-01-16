بروز سیلاب در جنوب کرمان/ ۱۰ راه روستایی مسدود شد

مجتبی رئیسی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بر اثر فعالیت سامانه بارشی جدید شاهد بروز سیلاب در برخی از مناطق جنوب استان کرمان هستیم و در حال حاضر تعدادی از رودخانههای سیلاب طغیان کردهاند.
وی تصریح کرد: محور ایرانشهر - برجک، رودبار - زهکلوت و زهکلوت - ایرانشهر مسدود شده است.
وی افزود: آبنماهای برخی از محورهای فرعی نیز سیلابی شده است که شامل مظفرآباد، آبسردوئیه، بیژن آباد میباشد.
رئیسی به بارش برف سنگین در محور ساردوئیه خبر داد و گفت: از مردم میخواهیم تا پایان فعالیت سامانه بارشی از سفر غیر ضروری اجتناب کنند.
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