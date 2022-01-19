به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران روز دوشنبه اعلام کرد دیدار تیم‌های استقلال و پیکان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به دلیل ابتلای چند بازیکن استقلال به کرونا لغو شده است.

سازمان لیگ امروز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از آغاز صحت سنجی ادعای کرونایی بودن بازیکنان استقلال داد:

«در راستای اجرای فرآیند پروتکل‌های بهداشتی و بررسی آخرین وضعیت بازیکنان باشگاه استقلال که پس از لغو مسابقه این تیم با تیم پیکان در جام حذفی به دلیل شیوع کرونا در تیم استقلال صورت گرفت، از عصر دیروز ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال بررسی‌های خود را آغاز کرده و به جهت تکمیل فرایند کنترل افراد مبتلا در فوتبال، رسیدگی به آخرین وضعیت کلیه بازیکنان و کادر فنی ادامه داشته و همزمان سوابق افراد مبتلا صحت سنجی می‌گردد.

اطلاعات تکمیلی مرتبط با این موضوع از طریق سایت رسمی سازمان لیگ اطلاع رسانی شده و بدیهی است آخرین نتایج از آزمایش‌های پزشکی، تعیین کننده برگزاری یا لغو رقابت آتی باشگاه استقلال با هوادار تهران از هفته شانزدهم لیگ برتر خواهد بود.»