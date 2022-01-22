پرواز پهپادها به مدت یک ماه در امارات ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور امارات در بیانیه‌ای پرواز پهپادها در این کشور را تعطیل کرد. طبق این بیانیه از روز شنبه ٢٢ ژانویه به مدت یک ماه پرواز پهپادها در امارات ممنوع خواهد بود.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی امارات (وام)، این ممنوعیت شامل هواپیماهای سبک ورزشی نیز می‌شود.

این وزارتخانه درباره دلایل صدور این دستور مدعی شد: اخیراً اقدامات اشتباهی از جمله پرواز پهپادها در مناطق جغرافیایی صورت گرفته است که مجوز لازم را نداشته است و کسی حق ندارد در این مناطق، پهپاد یا هواپیما را به پرواز درآورد.

وزارت کشور امارات تاکید کرد که در این یک ماه هر فردی که از پهپاد استفاده کند و یا محدودیت‌ها را نادیده بگیرد، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

این وزارتخانه از مردم امارت خواسته است تا به دستورات مقامات دولتی و اداره کل هوانوردی کشور به منظور حفظ ایمنی جان و مال خود عمل کنند.

این دستور وزارت کشور امارات در حالی است که اخیراً یمنی ها با حمله تلافی جویانه پهپادی و موشکی به امارات باعث هراس در بین مقامات این کشور شده اند.