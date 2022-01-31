مدارس در شهرهای نارنجی گیلان غیر حضوری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر تصمیم ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا و دستور استاندار گیلان، فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس شهرهای نارنجی در رنگ بندی کرونایی به صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار می‌شود.

با توجه به شرایط همه‌گیری بیماری کرونا و سویه امیکرون، تمام کلاس‌های درس مدارس شهرهای نارنجی استان به صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط همه گیری کرونا؛ همچنان همکاران، اولیا و دانش آموزان باید نسبت به شیوع کرونا دغدغه داشته باشند و علاوه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک را جدی بگیرند.