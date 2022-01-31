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۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ۲۳:۵۷

طی اطلاعیه ای؛

مدارس در شهرهای نارنجی گیلان غیر حضوری برگزار می شود

مدارس در شهرهای نارنجی گیلان غیر حضوری برگزار می شود

رشت- اداره کل آموزش و پرورش گیلان در اطلاعیه ای اعلام کرد مدارس در شهرهای نارنجی این استان به صورت غیر حضوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر تصمیم ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا و دستور استاندار گیلان، فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس شهرهای نارنجی در رنگ بندی کرونایی به صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار می‌شود.

با توجه به شرایط همه‌گیری بیماری کرونا و سویه امیکرون، تمام کلاس‌های درس مدارس شهرهای نارنجی استان به صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط همه گیری کرونا؛ همچنان همکاران، اولیا و دانش آموزان باید نسبت به شیوع کرونا دغدغه داشته باشند و علاوه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک را جدی بگیرند.

کد مطلب 5413811

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