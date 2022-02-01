به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، طرح پیشفروش تارا اتوماتیک از امروز به مدت سه روز به اجرا گذاشته میشود و مشتریان برای ثبت نام نهایی از طریق قرعهکشی انتخاب خواهند شد.
مراسم قرعهکشی که روز شنبه ۱۶ بهمنماه با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار خواهد شد، به صورت زنده از طریق سایت ایرانخودرو به نشانی ikco.ir و صفحه رسمی این شرکت در آپارات به نشانی ikco_ir پخش خواهد شد.
متقاضیان میتوانند، در زمان مقرر با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات ایرانخودرو به نشانی esale.ikco.ir نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.
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