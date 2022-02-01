بهره برداری از ۲۳ پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بهره برداری از طرح عمرانی در ایام الله دهه مبارک فجر، اظهار کرد: ۲۳ طرح عمرانی با اعتبار پنج هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال به بهره بردای می‌رسد.

مدیر کل بنیاد مسکن گیلان افزود: ۲۱ پروژه اجرای طرح هادی با اعتبارات بیش از ۲۲۱ میلیارد ریال بهره برداری می‌شود.

وی ادامه داد: از تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی هزار و ۸۱۳ واحد مسکونی با هزینه پنج هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال در قالب تسهیلات بانکی و آورده متقاضی بهره برداری می‌شود.