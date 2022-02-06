اعضای شورای شهر گرگان لایحه افزایش عوارض را ورق هم نزده اند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه چهل و چهارمین جلسه صحن علنی شورای شهر گرگان با حضور سازندگان و اعتراض آنها به افزایش عوارض شهری برگزار شد.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان در این جلسه گفت: آنجایی که مشکل سازندگان را حل می کنند اینجا نیست! دیر آمدید باید هفته گذشته حضور می داشتید.

عیسی مهری افزود: بعد از یک ماه کار کارشناسانه بنده، اعضای شورا حتی گوش شنیدن حرف های من را هم نداشتند.

وی عنوان کرد: ۶ ماه در این شورا مشغول به فعالیت بوده و کار کارشناسانه ندیده‌ام و نه انجام می‌شود و شورا رای اکثریت است.

مهری با بیان اینکه این پیامدهای این افزایش عوارض سال آینده خود را نشان خواهد داد، اضافه کرد: بسیاری از همکاران شورایی من حتی لایحه عوارض شهرداری را ورق هم نزده اند.

راه حل قانونی برای مصوبه وجود دارد

دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان هم گفت: این مسأله راه‌حل قانونی دارد و قانون همه موارد را مدنظر قرار داده است

ناصر گرزین افزود: افزایش عوارض دغدغه ما هم بود و مشکلی به وجود آمده و اتفاقی است که افتاده و می توان برای آن راه حلی اندیشید.

وی بیان کرد: راه‌حل تقابلی برای برخورد با این مسأله درست نیست و سازندگان است از بدنه شورای شهر و شهرداری هستند.

گرزین گفت: یکی از عمده‌ترین دلایلی که باعث این رخداد شده عدم حضور نمایندگان انبوه‌سازان در جلسات تصمیم‌گیری شورا و شهرداری بوده است.

از انبوه سازان حمایت می کنم

دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان هم گفت: لایحه ای مصوب شده که مطلوب انبوه‌سازان نبوده است.

حمیدرضا آقاملایی با بیان اینکه در زمان تصویب این مصوبه من در شورا حضور نداشتم، گفت: بنده در سطح ملی و استانی از انبوه‌سازان حمایت می‌کنم و چرا باید سیاست‌های سخت‌گیرانه در استان باعث شود که انبوه سازان نتوانند بلندمرتبه سازی کنند.

وی بیان کرد: باید ببینیم چه اقدامی می توان برای حمایت از انبوه سازان و این طرح انجام می توان انجام داد و در این راستا نشستی با شهردار داشته و از ایشان خواستیم راهکاری بیندیشد تا رضایت‌مندی سازندگان را به همراه داشته باشد.