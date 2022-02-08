آلمان خواهان توافق سریع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آلمان در حساب کاربری خود در توئیتر گفت: مذاکره کنندگان سه کشور اروپایی برای گفتگوهای برجام به وین بازگشتند.
آلمان در ادامه این توئیت میگوید: ما اکنون در مراحل نهایی هستیم. راه حل دیپلماتیک ممکن است، اما مستلزم آن است که ما به سرعت به تصمیم گیری بپردازیم.
از سوی دیگر، همزمان با آغاز دور جدید تحرکات دیپلماتیک در وین، روز سهشنبه یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا گفت که توافق هستهای در وین میسر بوده و باید به فوریت حاصل شود. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از این مقام امریکایی که نامش را فاش نکرد، نوشت: «توافقی که نگرانیهای تمامی طرفها را مدنظر قرار دهد در دسترس است، ولی اگر (چنین توافقی) در هفتههای آتی انجام نشود، پیشرفتهای هسته جاری ایران بازگشت ما به برجام را غیرممکن خواهد ساخت.»
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