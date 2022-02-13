یگان موشکی نیروی زمینی ارتش تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در دوره تئوری هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، با بیان اینکه ولی فقیه موجب می‌شود مسیر را به درستی تشخیص دهیم، گفت: در غیاب امام عصر (عج) صراط مستقیم، ولی فقیه است.

وی با بیان اینکه شهید صیاد شیرازی یک الگوی همیشه جاودان است، افزود: شهید صیاد شیرازی ولایت‌مداری را با گوشت، پوست و خون خود لمس کرده بود و سرباز واقعی ولایت فقیه بود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه با اشاره به حضور پرشور ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: ملت قهرمان ایران، بار دیگر حماسه آفریدند و ولایت محوری و ولایت مدار بودن خود را به منصه ظهور رساندند.

امیر حیدری با بیان اینکه باید یاد و نام شهدا را زنده نگه داریم، تصریح کرد: دست اندرکاران برگزاری دوره‌های هیئت معارف جنگ اهتمام دارند تا خط سرخ شهادت نسل به نسل الگو شده و هرگز به فراموشی سپرده نشود.

وی افزود: دوران دفاع مقدس گنجینه بزرگی است که هر چقدر برداشت کنیم به آن گنجینه افزوده و هرگز فراموش نخواهد شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس جانانه در مقابل دشمن افسار گسیخته جانانه ایستادگی کرد، گفت: ارتش در دوران دفاع مقدس دشمن بعثی را متوقف کرد و با کاستی‌های موجود تمام نیروی‌های مردمی شناسایی شده در کشور توسط کادر نظامی نیروی زمینی و هوایی ارتش آموزش داده شده و مسلح شدند.

امیر حیدری خطاب به دانشجویان حاضر در دوره هیئت معارف جنگ گفت: جنگ امروز تنها با سلاح به پیروزی نمی‌رسد. جنگ یک علم است که انسان‌های عالم بهره‌مند از هنر فرماندهی با در اختیار داشتن علم جنگ و تجهیزات به روز شده می‌توانند جنگ را به پیروزی برسانند.

وی یادآور شد: نیروی هوایی قهرمان ما در دوران دفاع مقدس به دشمن فهماند که یک نیروی الهی است و دشمن را سر جای خود نشاند و در دریا نیروی دریایی ارتش ایران، نیروی دریایی صدام ملعون را از رده خارج کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه ارتش نقش بسیار پررنگی در دوران دفاع مقدس ایفا کرد، گفت: در دوران دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش در تمامی عملیات‌ها با قدرت حضور داشت و پس از جنگ تحمیلی، نیروی زمینی در پاکسازی اراضی مین گذاری شده نیز به یاری ملت شتافت.

امیرحیدری تاکید کرد: نیروی زمینی ارتش از سال ۷۵ تا ۸۱ یک نبرد نفس‌گیر مظلومانه با منافقین و ضدانقلاب در مرزهای جنوب غرب و غرب کشور داشت و همچون دفاع مقدس در مرز مستقر شدیم و به مبارزه با منافقین پرداختیم که در هیچ کتابی آورده نشده است.

وی با اشاره به تجهیزات و تسلیحات نیروی زمینی ارتش گفت: ۴ ویژگی برای تجهیزات نیروی زمینی ارتش تعریف کردیم و امروز سرمایه گذاری ما بر روی سلاح‌های دور زن، نقطه زن، دارای قابلیت اتوماسیون و هوشمند بودن است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به تشکیل یگان موشکی در نیروی زمینی خاطر نشان کرد: منابعی را به‌وجود آوردیم تا بتوانیم تجهیزات نیروی زمینی را تغییر دهیم و تجهیزات متناسب با نیروی واکنش سریع را جایگزین کنیم.

امیرحیدری با بیان اینکه در ۴۵ نقطه کشور در حال احداث منازل سازمانی و پادگان‌های جدید هستیم، گفت: در دیداری که با فرمانده معظم کل قوا داشتم ایشان از اقدامات نیروی زمینی ارتش به طور کامل رضایت داشتند و این به عنوان برگ زرین ولایت مداری برای نیروهای ما در ارتش است.