پویش «فرصت انس» در گلستان راه اندازی شد

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: پویش «فرصت انس» با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی ویژه افرادی که برای حضور در مراسم اعتکاف دهه رجب با محدودیت‌های کرونایی روبرو هستند، در گلستان راه‌اندازی شد.

رئیس ستاد مردمی اعتکاف گلستان گفت: ستاد مرکزی اعتکاف با توجه به اینکه تجمع در شرایط کرونایی محدودیت دارد و در روزهای اعتکاف عاشقان نمی‌توانند دور یک دیگر جمع شده و عبادت کنند، پویش سراسری فرصت انس را راه‌اندازی کرده است.

وی ادامه داد: این پویش دارای ۶ مرحله روزه‌داری در روزهای ۱۳ الی ۱۵ ماه رجب، استغفار و استغاثه به درگاه خداوند متعال و توسل به اهل بیت (ع)، تلاوت قرآن کریم، انجام اعمال ام داود در روز ۱۵ ماه رجب، خواند نماز جعفر طیار در روزهای ۱۳ الی ۱۵ ماه رجب بنا بر توصیه مقام معظم رهبری است که این عبادات به پیشگاه مقدس حضرت صاحب الزمان (عج) هدیه خواهد شد.