برپایی میز خدمت ادارات کل و نهادها از فردا در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مرادی عنوان کرد: استاندار همدان و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی با عنوان میز خدمت و ارتباطات مردمی صبح جمعه از ساعت ۱۱:۳۰ در جمع اقامه کنندگان نماز جمعه همدان حاضر و از نزدیک به مسائل و مشکلات اقشار مختلف مردم رسیدگی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه سیستم الکترونیک ارتباط مردم و دولت (سامد) امکان ثبت و پیگیری درخواست‌ها در محل حسینیه امام خمینی (ره) پیش بینی شده است، اظهار کرد: یکی از برکات دولت مردمی سیزدهم حضور بی واسطه مسئولین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در بین اقشار مختلف مردم است.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد استاندار همدان رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، تولیدکنندگان و اقشار مختلف جز و مبنای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

مرادی اضافه کرد: با توجه به دستورات استاندار همدان درصدد هستیم با تداوم دیدار چهره به چهره مدیران و مردم و انجام بازرسی‌های مستمر، موانع رشد استان رفع و طرح پشتیبانی تولید و توسعه و حل مشکلات مردم فهیم و شهید پرور همدان فراهم شود.