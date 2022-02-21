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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۲۶

در کتابی با نام حبیب خدا منتشر شد؛

روایت تصویری ۲۳ سال حضور آیت‌الله حکیم در ایران

روایت تصویری ۲۳ سال حضور آیت‌الله حکیم در ایران

کتاب «حبیب خدا» روایتی تصویری از ۲۳ سال حضور آیت الله شهید سیدمحمد باقر حکیم در ایران توسط موسسه فرهنگی رسانه ای شهدای آل حکیم (انتشارات یازهرا (س)) منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حبیب خدا» روایتی تصویری از ۲۳ سال حضور آیت الله شهید سیدمحمد باقر حکیم در ایران به کوشش محمد مهدی یزدی توسط موسسه فرهنگی رسانه‌ای شهدای آل حکیم (انتشارات یا زهرا (س)) منتشر شد.

روایت تصویری ۳۳سال حضورآیت‌الله حکیم درایران/باحاج‌قاسم و ابومهدی

این کتاب تصویری با عکس آیت الله سید محسن حکیم در کنار فرزندان آغاز می‌شود و سپس تصاویری مثل تصویر این عالم عالیقدر در محضر پدر، حضور در حسینیه جماران و در محضر امام خمینی (ره) و دیدار و گفتگو با آیت الله خامنه‌ای به همراه حجت الاسلام سیدعبدالعزیز حکیم در ادامه می‌آید.

روایت تصویری ۳۳سال حضورآیت‌الله حکیم درایران/باحاج‌قاسم و ابومهدی

تصویر سخنرانی در جمع راهپیمایی عراقی در میدان فردوسی تهران، حضور در نماز جمعه تهران به امامت آیت الله خامنه‌ای، سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، شرکت در راهپیمایی به همراه آیات عظام شهید عبدالحسین دستغیب و عبدالرحیم ربانی شیرازی، گفتگو با آیات عظام عبدالحسین دستغیب و عبدالرحیم ربانی شیرازی، عکس در کنار شهید محمد صدوقی، گفتگو با آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، حضور در جمع راهپیمایان عراقی مقیم ایران از سایر عکس‌هایی است که در این اثر تصویری منتشر شده است.

روایت تصویری ۳۳سال حضورآیت‌الله حکیم درایران/باحاج‌قاسم و ابومهدی

شهید آیت الله حکیم، در مهرماه سال ۱۳۵۹ و اندکی بعد از آغاز جنگ تحمیلی به ایران هجرت و به دعوت امام خمینی (ره) در همسایگی ایشان در تهران سکونت یافت و میهمان بنیانگذار انقلاب اسلامی بود. وی با حضور در ایران فعالیت‌های گسترده‌ای با هدف یکپارچه کردن نیروهای مخالف رژیم بعث آغاز کرد و رهبری عراقیان در خارج از کشور را به عهده گرفت و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را ناکرد. پس از گذشت بیش از دو دهه از این حضور تاثیرگذار در ایران در کمتر از دو ماه بعد از سرنگونی رژیم بعث در اردیبهشت ۱۳۸۲ به عراق بازگشت و در نجف ساکن شد و به فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی خود ادامه داد و در این راستا نماز جمعه را در صحن مطهر علوی در نجف اشرف برپا کرد. این عالم سرانجام در هشتم شهریورماه سال ۱۳۸۲ مطابق با اول ماه رجب پس از اقامه چهاردهمین نماز جمعه طی یک عملیات تروریستی براثر انفجار خودروی بمب گذاری شده در جوار بارگاه امیرمومنان علی (ع) به لقاءالله پیوست.

روایت تصویری ۳۳سال حضورآیت‌الله حکیم درایران/باحاج‌قاسم و ابومهدی

کتاب «حبیب خدا» در ۱۴۴ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه توسط موسسه فرهنگی رسانه‌ای شهدای آل حکیم (انتشارات یازهرا (س)) منتشر شده است.

کد مطلب 5429277

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