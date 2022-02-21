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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۴۵

در ژانر موسیقی ایرانی؛

«آواز پرنده‌ای» در بازار موسیقی پیچید/ گشتی در اشعار حسین منزوی

«آواز پرنده‌ای» در بازار موسیقی پیچید/ گشتی در اشعار حسین منزوی

«آواز پرنده‌ای» عنوان یکی از تازه‌ترین آثار منتشرشده در فرآیند فروش محصولات موسیقایی کشورمان است که با هنرمندی علی خدایی، مهدی امینی و میلاد قریشی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «آواز پرنده‌ای» با هنرمندی علی خدایی، مهدی امینی و میلاد قریشی است که به تازگی در ژانر موسیقی ایرانی منتشر شده است.

«پیش درآمد همایون» با تقدیم به محمدرضا ابراهیمی به آهنگسازی مهدی امینی، «مقدمه آواز و ضربی» با شعر حسین منزوی، تصنیف «آواز پرنده‌ای» به آهنگسازی مهدی امینی و شعر احمد شاملو، قطعات تشکیل شده این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

مهدی امینی نوازنده تار و آهنگساز، علی خدایی خواننده، میلاد قریشی تمبک و سازهای کوبه‌ای، صادق نوری صدابردار، مجید کاشانی گرافیست گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

مهدی امینی از جمله هنرمندانی است که تحصیلات خود را در رشته موسیقی ایرانی به اتمام رسانده است. این هنرمند تاکنون ضمن انتشار آلبوم «رنگ در رنگ» به عنوان آهنگساز و نوازنده به همراهی پژمان حدادی حضور داشته است. ضمن اینکه ۱۰ سال همکاری مستمر با گروه «شهناز» به خوانندگی محمد رضا شجریان و سرپرستی مجید درخشانی، تاسیس و سرپرستی گروه «هرّست» و اجرای چندین کنسرت در سالن رودکی و نیاوران در قالب تکنوازی و گروه نوازی نوازندگی تار در آلبوم «سودایی» به آهنگسازی سامان صمیمی و خوانندگی علیرضا قربانی حضور داشته است.

علی خدایی هم از هنرمندان فعال موسیقی ایرانی در عرصه خوانندگی است که چندی پیش هم در چارچوب برگزاری سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر همراه با ارکستر ملی ایران به رهبری بردیا کیارس به‌عنوان خواننده حضور داشت. از جمله آلبوم‌هایی که تاکنون از علی خدایی در بازار موسیقی منتشر شده می‌توان به مجموعه‌های «رامشگر» و «رندانه» اشاره کرد.

کد مطلب 5429697
علیرضا سعیدی

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