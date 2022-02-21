تسریع ساماندهی سایت دوپشته دشت روم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان بویراحمد افزود: بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده، جایگاه دفن زباله سایت دو پشته دشت روم وضعیت نامطلوبی داشته و هرچه زودتر باید ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها به مدیریت پسماند توجه ویژه داشته باشند، گفت: انباشت پسماندها، طبیعت را با تخریب و نابودی مواجه می‌کند و برای سلامت انسان‌ها نیز مضر است.

جاودان خرد افزود: در قانون مدیریت پسماند وظایف هر دستگاه به وضوح مشخص و تعیین شده است و می‌طلبد دستگاه‌های متولی به جد پای کار بیایند تا یک بار برای همیشه این معضل در استان حل شود.

وی تصریح کرد: فعالیت مراکز درمانی دولتی و بخش خصوصی در مدیریت پسماند به جد تحت نظارت ویژه قرار خواهد گرفت.

جاودان خرد با بیان اینکه پسماند و آتش سوزی جنگل دو معضل زیست محیطی مهم استان است، گفت: توجه به پدیده آتش سوزی‌های احتمالی سال آینده در جنگل‌های استان مهم است.

وی افزود: از هم اکنون باید به فکر برنامه ریزی مناسبی برای مقابله با آتش سوزی‌های احتمالی جنگل‌ها در سال آینده باشیم.