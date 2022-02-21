  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۲۵

سرپرست حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد:

تسریع ساماندهی سایت دوپشته دشت روم ضروری است

تسریع ساماندهی سایت دوپشته دشت روم ضروری است

یاسوج- سرپرست حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: توجه فوری به ساماندهی سایت دوپشته دشت روم ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان بویراحمد افزود: بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده، جایگاه دفن زباله سایت دو پشته دشت روم وضعیت نامطلوبی داشته و هرچه زودتر باید ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها به مدیریت پسماند توجه ویژه داشته باشند، گفت: انباشت پسماندها، طبیعت را با تخریب و نابودی مواجه می‌کند و برای سلامت انسان‌ها نیز مضر است.

جاودان خرد افزود: در قانون مدیریت پسماند وظایف هر دستگاه به وضوح مشخص و تعیین شده است و می‌طلبد دستگاه‌های متولی به جد پای کار بیایند تا یک بار برای همیشه این معضل در استان حل شود.

وی تصریح کرد: فعالیت مراکز درمانی دولتی و بخش خصوصی در مدیریت پسماند به جد تحت نظارت ویژه قرار خواهد گرفت.

جاودان خرد با بیان اینکه پسماند و آتش سوزی جنگل دو معضل زیست محیطی مهم استان است، گفت: توجه به پدیده آتش سوزی‌های احتمالی سال آینده در جنگل‌های استان مهم است.

وی افزود: از هم اکنون باید به فکر برنامه ریزی مناسبی برای مقابله با آتش سوزی‌های احتمالی جنگل‌ها در سال آینده باشیم.

کد مطلب 5429949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها