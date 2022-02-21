واردات ۸ قلم آنتی بیوتیک و ویتامین دامی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، امین اسدی درباره ممنوعیت واردات تعدادی از داروهای دامی افزود: اکنون ۳۱۷ قلم داروی تولید داخل در کشور تولید می‌شود که برای پنج قلم آنتی بیوتیک و سه قلم مولتی ویتامین ممنوعیت ثبت سفارش اعمال شده است.

مشاور رییس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه صنعت داروسازی دامپزشکی تولید داخل از رشد قابل توجهی برخوردار است علاوه بر دانش داروسازی، در این صنعت سرمایه گذاری هنگفتی انجام شده به طوری که اکنون تعداد ۲۴۶ کارخانه تولید دارو و مواد بیولوژیک با تکنولوژی بسیار بالا و رعایت همه استانداردهای لازم از جمله اجرای کاهش کامل GMP در کشور وجود دارد.

وی گفت: حمایت از تولیدکنندگان داخلی باعث می‌شود شرکت‌ها ظرفیت های بلا استفاده را به کار بگیرند و این موضوع خود باعث شکوفایی تولید داخلی و توسعه صادرات، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در کشور می‌شود.

اسدی تصریح کرد: اقلام دارویی که این سازمان ممنوعیت ثبت سفارش را در خصوص آنها اعمال کرده، علاوه بر تامین نیاز داخلی به برخی از کشورهای منطقه نیز صادر می شوند و هر کدام از این اقلام بین ۹ تا ۱۸ تولیدکننده داخلی دارد.

مشاور رییس سازمان دامپزشکی کشور درباره کیفیت داروهای تولید داخل نیز گفت: بر اساس بررسی های کارشناسی انجام شده و از سویی دیگر ظرفیت‌های تولیدی که در کشور وجود دارد به‌ویژه در گروه آنتی بیوتیک ها و ضد عفونی کننده ها و سموم و مکمل ها، در تعداد قابل توجهی از اقلام دارویی مذکور امکان ممنوعیت ثبت سفارش وجود دارد.

وی درباره اینکه برخی معتقدند که حذف واردات موجب کاهش کیفیت تولید داخل می شود، افزود: با توجه به تعداد قابل توجه شرکت‌های تولیدکننده داخلی ممنوعیت ثبت سفارش بعضی از اقلام نه تنها باعث انحصار نشده است، بلکه با ایجاد رقابت در بین تولیدکنندگان داخلی، پویایی در تولید و فعال شدن هرچه بیشتر چرخ صنعت داروسازی کشور را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر با توجه به تعدد شرکت‌های تولید کننده داخلی با ایجاد رقابت بین شرکت‌های داخلی و برای ورود بیشتر به مارکتینگ داروهای دامپزشکی، این موضوع در افزایش کیفیت داروهای تولید داخل تاثیر بسزایی دارد.

اسدی اظهار داشت: از سوی دیگر سازمان دامپزشکی کشور با هدف نظارت و کنترل بر تولیدات داخلی با اجرای پروژه PMS (ارزیابی کیفی داروهای دامپزشکی پس از فروش) ارزیابی و کنترل لازم را انجام خواهد داد.