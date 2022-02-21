به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفری پیش از ظهر دوشنبه، در اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان اصفهان اظهار کرد: خبرنگاران در دوران معاصر، افسران و فرماندهان جهاد تبیین و روشنگری در جنگ روایت‌ها و جنگ تحمیلی رسانه‌ای هستند.

وی با بیان اینکه جشنواره رسانه‌ای ابوذر بسیار ارزشمند و برای قدردانی از تلاش جهادگران عرصه رسانه است، تاکید کرد: وظیفه ما در عصر حاضر تبعیت از اوامر ولی فقیه است و امروزه رهبر معظم انقلاب جهاد تبیین را یک فریضه فوری و قطعی برای مسلمانان دانستند.

اصحاب رسانه نسبت به جهاد تبیین اهتمام ویژه داشته باشند

رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان با اشاره به اینکه باید نسبت به جهاد تبیین اهتمام ویژه داشته باشیم، گفت: یک روزی امام خمینی (ره) فرمودند که حصر آبادان شکسته شود و برادران و پدران شما بزرگترین حماسه را در این ارتباط ایجاد کردند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند که جوانان انقلابی باید حصر تبلیغاتی را بشکنند و امروز ما باید شبانه روز نداشته باشیم تا در جنگ روایت‌ها و جنگ تحمیلی رسانه‌ای که ماحصل ۴۰ سال تجربه امپراتوری رسانه‌ای در دنیا برعلیه ماست پیروز شویم و در خط مقدم قرار داشته باشیم.

دشمن می‌خواهد نظام جمهوری اسلامی را با جنگ رسانه‌ای زمین گیر کند

صفری با بیان اینکه دشمن می‌خواهد نظام جمهوری اسلامی را با جنگ رسانه‌ای زمین گیر کند، تصریح کرد: جشنواره رسانه‌ای ابوذر مطلع و آغازی برای پاسخ دادن به ندای رهبر انقلاب است که جهاد تبیین را فوری و قطعی دانستند.

وی گفت: به عنوان پیشتازان در عرصه مقابله با جنگ نرم دشمنان باید مردانه در جهاد تبیین حضور داشته باشیم و در این جنگ رسانه‌ای، با قوت و علم و آگاهی کافی از ابزار رسانه‌ای بهره ببریم.

جهاد با خودسانسوری در رسانه‌ها

رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان با اشاره به موضوع خودسانسوری در رسانه‌ها تاکید کرد: متأسفانه دستاوردهای ۴۳ ساله انقلاب گاهی توسط برخی رسانه‌ها نادیده گرفته می‌شود یا کمتر به آن پرداخته می‌شود.

وی گفت: بر این اساس همگی باید دست به دست هم دهیم تا با تعامل رسانه‌های مختلف و نهادهای دولتی، دستاوردهای عظیم انقلاب را برای نسل سوم و چهارم انقلاب که آماج تهاجم‌های دشمن است تبیین کرده و به منصه ظهور برسانیم.