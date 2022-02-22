۳۳ نامزد نهایی تصدی پست ریاست جمهوری عراق مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پارلمان عراق روز سه شنبه اسامی ۳۳ نامزد نهایی تصدی پست ریاست جمهوری را اعلام کرد.

در بیانیه پارلمان عراق آمده است: به استناد مفاد ماده ۴ قانون شماره ۸ مصوب ۲۰۲۱ درباره احکام کاندیداتوری برای پست ریاست جمهوری به اطلاع می‌رسانیم که ۵۹ نفر متقاضی نامزدی برای پست ریاست جمهوری بودند و ۲۶ نفر حذف شدند.

طبق اعلام پارلمان عراق، ۴ نامزد درخواست انصراف از نامزدی را داشتند و ۱۴ نامزد به دلایل مختلف اعم از نداشتن تجربه سیاسی یا شرط سنی یا تأیید نشدن مدرک دانشگاهی آنها سلب صلاحیت شدند.

اسامی ۳۳ نامزد نهایی پست ریاست جمهوری عراق بدین شرح است:

۱- فیصل محسن عبود صیاد الکلابی ۲- عبد اللطیف محمد جمال رشید الشیخ محمد ۳- رزکار محمد امین حمه سعید رمضان ۴ - رعد خضیر دفاک صایل الجنابی ۵- خالد صدیق عزیز محمد ۶- احمد موح عمران شبین الربیعی ۷- شهاب احمد عبد الله علی النعیمی ۸- خدیجة خدایخش اسد قلاوس ۹- حیدر رشید عبد الرزاق کعید الطائی ۱۰- کمال عزیز محمد رحیم قیتولی ۱۱ - حسین محسن علوان حسین الحسنی ۱۲ - جمال کبسون حمید عباس ۱۳ - احمد خلیل خضیر خلیل کاخوری ۱۴- اقبال عبد الله امین حسن حیلاوی ۱۵ - برهم احمد صالح احمد ۱۶ - لؤی عبد الصاحب عبد الوهاب محمد ۱۷ - کاظم خضیر عباس حسن داوغنة ۱۸ - جبار حسن جاسم عبود ۱۹ - ریبوار اورحمن وستاصالح عارف ۲۰ - ئومید عبد السلام قادر طه بالانی ۲۱- هادی عبد الحسین صدام محمد الفریجی ۲۲ - عمر صادق مصطفی مجید العبدلی ۲۳- حمزة بریسم ثجیل مصحب المعموری ۲۴ - ثائر غانم محمد علی العثمان ۲۵- احمد یحیی جاسم جوید الساعدی ۲۶- ریبر احمد خالد زبیر بارزانی ۲۷- حسین احمد هاشم وداعة الصافی ۲۸- ظافر عبد الأمیر جبار عبود القریشی ۲۹ - احمد ساجت هاشم حسن العامری ۳۰- محمد عبید جدوع عبد الله ۳۱- علی عبد حمد داود الطائی ۳۲ - عمر احمد کریم حسن به رزنجی ۳۳- فائزة جبار محمد باباخا.

هیئت رئیسه پارلمان عراق روز سه شنبه اعلام کردند که در اواخر هفته آینده جلسه‌ای را برای انتخاب رئیس جمهور جدید برگزار می‌کنند.