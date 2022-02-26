یک آپارتمان پرسپولیس ناپدید شده است/ بلاتکلیفی سند ۷۳ هزار دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در خصوص قیمت گذاری صورت گرفته برای حضور باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در تالار فرا بورس گفت: حسابرسی دقیق در این زمینه شده است تا آنها با وضعیتی نسبتاً مشخص و حسابرسی انجام شده بتوانند در بازار سهام حاضر شده و مردم برای مشارکت در آن حضور داشته باشند.

وی از اموال و دارایی‌های مبهم باشگاه پرسپولیس خبر داد و گفت: یک آپارتمان به اسم پرسپولیس بوده که الان خبری از آن نیست. این موضوع به عنوان ابهام اعلام شده و باید رسیدگی شود. رسیدگی قطعی نیاز به حکم دارد. از این رو از دستگاه قضا تقاضا کردیم که پیگیری شود. این ابهام جزو اموال دولت است و هنوز بیت‌المال حساب می‌شود. باید حساسیت وجود داشته باشد حتی اگر از سی سال قبل مانده باشد. باید بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده یک شعبه ویژه برای رسیدگی به این ماجرا در نظر گرفته شود.

قربانزاده تاکید کرد: نمی دانم اصل قصه چیست. این نباید استخوان لای زخم باشد. باید حل و پیگیری شود. سند ۷۳ هزار دلاری و همچنین موضوع آپارتمان جزو دارایی‌های آنها به هر حال حساب می‌شود. وقتی آنها را هم در اموال قرار دهید نسبت به ارزش کل باشگاه تفاوت قیمتی به وجود می‌آید که با هم تطبیق ندارند اما می‌تواند موضوع را تغییر دهد.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در گفتگو با برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه گفت: حسابرسی دو باشگاه انجام شده است که میزان دقیق سود و زیان هر دو باشگاه انجام شود. در سال گذشته که حسابرسی صورت گرفته است باشگاه پرسپولیس بین ۹ تا ۱۴ میلیارد تومان سود دهی داشته است. استقلال این میزان سود را نداشته و در ضرر بوده است که رقم دقیق آن را نمی دانم.

وی در خصوص زیان انباشته هر دو باشگاه نیز تصریح کرد: آنها بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارند. موضوع مالیاتی هم باید به آن اضافه شود. استقلال و پرسپولیس می‌توانند بخشی از بدهی مالیاتی انباشته خود را پرداخت نکنند. این رقم برای استقلال ۹۸ میلیارد تومان و برای پرسپولیس ۱۹۳ میلیارد تومان است. علاوه بر این رقم نیز ۷۳ میلیارد تومان هم هست که استقلال باید و الزام دارد پرداخت کند و پرسپولیس نیز ۱۲۳ میلیارد تومان از مالیات خود را بدون قید و شرط پرداخت کند. رقم‌های دیگر مالیاتی نیز که ذکر شد ربطی به این مبالغ قطعی پرداختی ندارند و دو تیم می‌توانند با پیگیری‌های لازم آن را حل کنند.