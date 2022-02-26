آمریکا تاکنون تضمینی برای عدم خروج از توافق احتمالی نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود نبویان در جلسه علنی صبح امروز (شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری، گفت: شاید روزهای آینده قرار باشد توافق هستهای انجام شود اما اگر دقت کنیم در این توافق آنچه که مطلوب نمایندگان و ملت ایران است، وجود ندارد. اگر به دولت سابق انتقاداتی داشتیم بحث شخصی نداشتهایم.
وی با بیان اینکه مشکلات زیادی در این توافق وجود دارد که ما باید به هوش باشیم، اظهار داشت: به طور مثال درباره لغو تحریمهای آیسا و کاتسا مطلقاً تعهد ندادند. در لیست رفع تحریم ۲۰۰ نفر مد نظر بود که به ۹۸۰ مورد رسید، اکنون آقایان گفتند تنها تحریم ۲۰ نفر را برمیدارند و بر روی همین موضوع توافق میکنند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: درباره «کانورشن» یعنی تبدیل ارز تعهد ندادهاند که انجام میشود یعنی وقتی نفت میفروشیم معلوم نیست درآمدی ارزی آن را بتوانیم به دست بیاوریم. در بحث تحریمها آمریکا مطلقاً تعهد نداده است که از برجام خارج نشود. متأسفانه دوستان تیم قبلی مذاکرات مسئولان اصلی این مذاکرات هستند، نمیخواهم اسم بیاورم، ما سه گروه داریم؛ گروه تحریم، گروه هستهای و گروه اجرایی. مسئولان این کمیتهها همانند کسانی هستند که برجام را فتحالفتوح میدانستند، باید به این مورد خیلی توجه کنیم.
نبویان با تأکید بر اینکه ما میتوانیم از طرف غربی تضمین بگیریم تا در کنگره آن را تصویب کند، گفت: شاید بگویند کنگره مخالفت کند، این در حالی است که اکثر اعضای کنگره آمریکا دموکرات هستند و «بایدن» هم از همین جریان است. لازم نیست که مصوبه کنگره به آن صورت باشد، ما یک دستور اجرایی و یک دستور اجرایی کنگرهای داریم که برای آن رأی نصف به علاوه یک کافی است.
وی افزود: متأسفانه در توافق آماده شده این موارد وجود ندارد، به جای آنکه آنها به ما تضمین دهند از برجام خارج نمیشوند از زبان ما در این توافق آمده است که ایران میگوید بایدن گفته است مادامی که ایران به وظایفش عمل میکند، آمریکا از تعهداتش خارج نمیشود یعنی به جای اینکه ما از او تعهد بگیریم، از ما تعهد میگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: درباره اجرا هم قرار بود آمریکا تحریمها را لغو کند، از سوی ما راستی آزمایی شود سپس در مجلس گزارش داده شود بعداً نمایندگان اجازه توافق را بدهند که متأسفانه هیچکدام از این مراحل وجود ندارد. آن طور که من اطلاع دارم آمده است که غربیها روی کاغذ خواهند نوشت تحریمها را برداشتهایم و ایران باید به سمت اجرای تعهدات برود.
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