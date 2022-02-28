سبک گلزنی ذوب آهن را آنالیز کرده بودیم/ شرمنده هواداران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، داوود سید عباسی شامگاه دوشنبه در نشست خبری بعد از مصاف با ذوب آهن اظهار داشت: این بازی دو نیمه متفاوت داشت و ما نیمه اول خیلی بد شروع کردیم، با وجود اینکه تمرین گذاشتیم و بازی ذوب آهن را آنالیز کردیم، اما روی ضربات ایستگاهی غافلگیر شدیم.

وی با بیان اینکه خوردن گل روی تیم‌های پایین جدول فشار زیادی می‌آورد، ادامه داد: تمرکز خوبی نداشتیم و گل دوم را هم خوردیم.در نیمه دوم سعی کردیم با تغییر سیستم به بازی برگردیم و خیلی بهتر از نیمه اول بازی کردیم. موقعیت گل هم داشتیم و به پنالتی رسیدیم که گل هم شد اما دیگر کافی نبود.

مربی تیم فوتبال پدیده اضافه کرد: با توجه به اینکه در جریان بازی عقب بودیم، تمام تیم را به حمله بردیم، اما نشد که در نیمه دوم جبران کنیم، البته روی این حملات یکی دو ضد حمله بد نیز از ذوب آهن خوردیم.

وی تصریح کرد: اگر تمرکز نداشته باشیم، حتماً سقوط می‌کنیم و تعارف هم نداریم. باید تمرکز کنیم تا در لحظات حساس گل نخوریم. فکر می‌کنم بچه‌ها در نیمه اول خودشان نبودند. مقابل هوادار خیلی خوب بازی کرده بودیم و دوست داشتیم با همان انرژی بازی کنند، اما نشد.

سید عباسی ابراز داشت: ما واقعاً شرمنده هواداران و مردم مشهد هستیم، کادر مدیریتی همه جوره سعی می‌کند حمایت کند و تیم را سر پا نگه دارد. هر اتفاقی بیفتد باز هم مقصر ما مربیان هستیم و هر تصمیمی بگیرند، تابع هستیم.