به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی بعدازظهر جمعه در همایش جهاد تبیین، راهبردها، موانع و راهکارها که در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت جهاد تبیین اظهار داشت: در دوره‌ای جهاد به صورت نظامی بود، اما امروز جهاد دیگری به نام جهاد تبیین آغاز شده و نباید اجازه داد دشمنان به اهداف خود برای از میان برداشتن انقلاب اسلامی دست یابند و در این مسیر همگان باید پشتیبان ولی فقیه باشیم و به وظایف خود عمل کنیم.

حجت الاسلام آقاتهرانی، با بیان اینکه فضای مجازی در تمامی کشورها قواعد و قوانینی دارد افزود: در آمریکا نیز در حدود ۲۷۰ ماده قانونی برای این امر تصویب شده است.

وی با بیان اینکه ما محکم پای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی ایستاده‌ایم افزود: وجود اصل این طرح لازم و ضروری است؛ اما می‌توان در جزئیات آن اصلاحاتی انجام داد.

وی با بیان اینکه متأسفانه تبیین این موضوع بسیار ضعیف بوده است افزود: دشمنان جمهوری اسلامی می‌خواهند فضای مجازی در ایران رها شده باشد تا از این طریق بتوانند نقشه‌های خود را به مرحله اجرا برسانند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حوزویان می‌بایست در عرصه‌های مختلف، جهاد تبیین را دنبال کنند که مواردی همچون موضوع حجاب، صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و موضوع امر به معروف و نهی از منکر را نام برد.

وی ادامه داد: طلاب و روحانیون می‌بایست با ارتباط گیری با مسئولان تصمیم ساز از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس، با مطالبه گری در این زمینه نقش خود را ایفا کننند.

حجت الاسلام آقاتهرانی گفت: اگر طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی تصویب شود؛ در این صورت سرعت اینترنت و همچنین زیرساخت‌های آن تقویت خواهد شد.