پیروزی نساجی و هوادار در نیمه نخست/ مس و پیکان ۱۰ نفره شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته بیست و یکم لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز یکشنبه به صورت همزمان با انجام سه دیدار پیگیری می‌شود.

در یکی از این دیدارها، نساجی مازندران در تهران میهمان پیکان است که نیمه نخست این بازی با یک گل به سود نساجی به پایان رسید. ایوب کلانتری (۳۹) برای نساجی گلزنی کرد.

در دقیقه ۳۵ این بازی، فرهاد کرمانشاهی دروازه بان پیکان پشت محوطه جریمه این تیم روی کریم اسلامی مهاجم نساجی مرتکب خطا شد و داور او را از زمین اخراج کرد. همین ضربه خطا برای نساجی تبدیل به گل شد.

تیم آلومینیوم اراک این هفته میزبان تیم هوادار است که جدال دو تیم در نیمه اول با یک گل به سود هوادار تمام شد. در دقیقه ۲۳، حسین صادقی تک گل مسابقه را به سود هوادار به ثمر رساند.

دیدار مس رفسنجان با نفت مسجد سلیمان هم در ۴۵ دقیقه نخست با تساوی بدون گل تمام شد. میثم تیموری مدافع مس در دقیقه ۱ اخراج شد تا این تیم با یک بازیکن کمتر به مسابقه ادامه بدهد.