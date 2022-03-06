مراسم درختکاری به یاد پنج شهید ورزشکار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، مراسم کاشت نهال به یاد شهدای ورزشکار برگزار و هر نهال به همراه یک پلاک به نام‌های مبارک شهدای وطن؛ مهدی رضایی مجد، سجاد زبرجدی، ابراهیم هادی، سعید خواجه صالحانی و عباس آبیاری در مجموعه سوارکاری آریاسب به زمین نشست.

این آئین که تجلی دیگری از پویش هر شهید، یک درخت بود، با حضور مدیران شهری و ورزشی و چهره‌های شاخصی همچون میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، محمدی شهردار منطقه ۲۲، آذرمکان مدیر شبکه رادیویی ورزش و پیشکسوتان ورزشی از جمله حسن روشن، مرتضی فنونی زاده، محمد مؤمنی، علی خسروی، کوروش برمک، غلامرضا آسترکی و … برگزار شد.

حسین اوجاقی سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران، ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه، برگزاری این آئین را گامی فرهنگی در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدا برشمرد که با خون خود، به ایران اسلامی حیاتی جاودانه دادند.

وی با بیان این که ما ۵۱۳۵ شهید ورزشکار داریم تصریح کرد: پلاک گذاری این نهال‌ها به نام شهدا، در واقع کاشت نهال‌های فرهنگی در اذهان همیشه بیدار ملتی است که خود را برای ابد، وامدار آن‌ها می‌داند؛ شهدایی که باور سبزشان برای همیشه به ما و این کشور، زندگی داده است.

گفتنی است آئین یاد شده، با همکاری و مشارکت شبکه رادیویی ورزش، امروز ۱۵ اسفندماه در مجموعه سوارکاری آریاسب برگزار شد.