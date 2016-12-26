مهدی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری یادواره شهدای ورزشکار استانهمدان اظهار داشت: یادواره شهدای ورزشکار پنجشنبه ۹ دیماه با حضور مسئولین، خانوادههای شهدا و ورزشکاران در خانه جودو شهرستان بهار برگزار میشود.
رئیس بسیج ورزشکاران استانهمدان با اشاره به برگزاری دومین یادواره شهدای ورزشکار استانهمدان گفت: همچنین یک یادواره شهدای ورزشکار نیز دوشنبه ۱۳ دیماه در ملایر برگزار میشود.
بابایی عنوان کرد: باید همیشه یاد و خاطره شهدا را زنده نگهداریم چراکه امروز زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.
وی با اشاره به فعالیت شهرستانهای استانهمدان بیان کرد: در تمام ۹ شهرستان استانهمدان بسیج ورزشکاران فعال بوده و در ادارات ورزش و یا در مجموعههای ورزشی دارای دفتر هستند.
رئیس بسیج ورزشکاران استانهمدان عنوان کرد: فعالیت بسیج ورزشکاران در شهرستانها نیز بهتناوب مرکز استان خوب است.
بابایی با اشاره به مسئله اخلاق در ورزش گفت: باید چندین دستگاه مختلف درگیر این موضوع شوند و مربیان، مسئولان ورزشی ادارات و تمامی متولیان ورزش در کشور دستبهدست هم دهند تا بیاخلاقیها در ورزش حل شود.
وی یادآور شد: بسیج ورزشکاران دستتنها نمیتواند یکتنه مشکل اخلاق در ورزش را حل کند و باید نهادهای مرتبط با ورزش دستبهدست هم دهند.
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