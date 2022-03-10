دستور بایدن برای بررسی خطرات و مزایای استفاده از دلار دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این دستور متضمن بررسی سایر مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال نیز است. دستور بایدن، وزارت خزانه داری، وزارت بازرگانی و سایر نهادهای کلیدی را ملزم میکند تا گزارشهایی را درباره آینده این پول و نقشی که ارزهای دیجیتال ایفا میکنند، آماده کنند.
به گفته مقامات آمریکایی، نظارت گسترده بر بازار ارزهای دیجیتال، که ارزش آن در ماه نوامبر به بیش از ۳ تریلیون دلار افزایش یافت، برای اطمینان از امنیت ملی، ثبات مالی و رقابت پذیری ایالات متحده و جلوگیری از تهدید فزاینده ناشی از جرایم سایبری ضروری است.
تحلیلگران فرمان اجرایی مذکور را نشان دهنده اهمیت فزاینده ارزهای دیجیتال و پیامدهای بالقوه آن برای سیستمهای مالی ایالات متحده و جهان میدانند.
بر همین اساس دولت ایالات متحده باید زیرساختهای فناورانه مورد نیاز برای ایجاد ارز دیجیتال بالقوه بانک مرکزی ایالات متحده را ارزیابی کند که نسخه الکترونیکی اسکناسهای دلار مورد استفاده عموم محسوب میشود.
تا به حال ۹ کشور ارزهای دیجیتال را توسط بانکهای مرکزی خود راه اندازی کردهاند و ۱۶ کشور دیگر - از جمله چین – ابداع چنین داراییهای دیجیتالی را آغاز کردهاند، که باعث شده برخی در واشنگتن نگران باشند که دلار ممکن است بخشی از سلطه خود را بر چین از دست بدهد. آمریکا امیدوار است با این ابتکار عمل به حفظ محوریت دلار در اقتصاد جهانی کمک کند.
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