  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۵۱

در یک فرمان اجرایی؛

دستور بایدن برای بررسی خطرات و مزایای استفاده از دلار دیجیتال

دستور بایدن برای بررسی خطرات و مزایای استفاده از دلار دیجیتال

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز فرمان اجرایی را امضا خواهد کرد که به موجب آن دولت باید خطرات و مزایای استفاده از دلار دیجیتال توسط بانک مرکزی را ارزیابی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این دستور متضمن بررسی سایر مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال نیز است. دستور بایدن، وزارت خزانه داری، وزارت بازرگانی و سایر نهادهای کلیدی را ملزم می‌کند تا گزارش‌هایی را درباره آینده این پول و نقشی که ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند، آماده کنند.

به گفته مقامات آمریکایی، نظارت گسترده بر بازار ارزهای دیجیتال، که ارزش آن در ماه نوامبر به بیش از ۳ تریلیون دلار افزایش یافت، برای اطمینان از امنیت ملی، ثبات مالی و رقابت پذیری ایالات متحده و جلوگیری از تهدید فزاینده ناشی از جرایم سایبری ضروری است.

تحلیلگران فرمان اجرایی مذکور را نشان دهنده اهمیت فزاینده ارزهای دیجیتال و پیامدهای بالقوه آن برای سیستم‌های مالی ایالات متحده و جهان می‌دانند.

بر همین اساس دولت ایالات متحده باید زیرساخت‌های فناورانه مورد نیاز برای ایجاد ارز دیجیتال بالقوه بانک مرکزی ایالات متحده را ارزیابی کند که نسخه الکترونیکی اسکناس‌های دلار مورد استفاده عموم محسوب می‌شود.

تا به حال ۹ کشور ارزهای دیجیتال را توسط بانک‌های مرکزی خود راه اندازی کرده‌اند و ۱۶ کشور دیگر - از جمله چین – ابداع چنین دارایی‌های دیجیتالی را آغاز کرده‌اند، که باعث شده برخی در واشنگتن نگران باشند که دلار ممکن است بخشی از سلطه خود را بر چین از دست بدهد. آمریکا امیدوار است با این ابتکار عمل به حفظ محوریت دلار در اقتصاد جهانی کمک کند.

کد مطلب 5443186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه