به گزارش خبرنگار مهر، محمد تیموری دقایقی قبل در برنامه زنده تلویزیونی درباره نصب دوربین‌های جاده‌ای گفت: در حال حاضر سامانه‌های نظارتی سازمان راهداری شامل دوربین‌های پلاک‌خوان، تردد شمار و دوربین‌های نظارت جاده‌ای برای کنترل سرعت آماده خدمات‌دهی به مسافران نوروزی است.

وی تعداد دوربین‌های جاده‌ای را ۲۰۰۰ دستگاه عنوان و اظهار کرد: روزانه هشت میلیون پلاک خودرو خوانده می‌شود که بخش زیادی از آنها تکراری هستند و پلاک یک خودرو چند بار ثبت می‌شود که نشان‌دهنده تعداد تردد نیست.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یادآور شد: در طول راه‌های مواصلاتی کشور که تحت نظارت سازمان راهداری و حدود ۲۲۱ هزار کیلومتر است، اولویت ما برای نصب دوربین‌های جاده‌ای، محورهای شریانی است و محورهای روستایی و عشایری فعلاً در اولویت ما نیستند.

تیموری ادامه داد: ۳۴ هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه ترانزیتی و شریانی در کشور داریم که همگی دوربین دارند و ۸۰ درصد ترددها در این راه‌ها انجام می‌شود. در ادامه نیز راه‌های روستایی و کم ترددتر را به دوربین مجهز می‌کنیم.

وی افزود: دوربین‌های ما در جاده‌ها سه موضوع را ثبت می‌کنند؛ یکی سرعت لحظه‌ای خودروها است که اگر خودرویی در هنگام عبور از دوربین جاده‌ای سرعت را رعایت نکرده بود، در لحظه ثبت و جریمه خواهد شد. موضوع دیگر، سرعت متوسط است به این معنا که اگر خودرویی سرعت خود را در هنگام رسیدن به دوربین کم کند ولی حد فاصل سرعت متوسط بین دو دوربین را رعایت نکند، سامانه‌های ما این دو رقم را محاسبه و پلاک خودروی متخلف، ثبت و جریمه خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: موضوع سوم، دستور ستاد ملی مقابله با کرونا در دوره شیوع این بیماری مبنی بر ثبت پلاک خودروهایی که بر اساس انطباق سامانه‌های دوربین جاده‌ای با سامانه‌های وزارت بهداشت مصوبات این ستاد را رعایت نکرده باشند، است.

تیموری با بیان اینکه ما در بین کشورهای منطقه از نظر نظارت با دوربین‌های جاده‌ای رتبه اول را داریم، بیان کرد: دوربین‌ها با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه می‌شوند. از نظر تکنولوژی دوربین‌های ما در رده دانش قرار دارند و تفاوتی با دیگر کشورها نداریم اما از لحاظ تعداد کم هستند که باید بیشتر شوند.

وی ادامه داد: در مرکز مدیریت راه‌های کشور اولویت ما تأمین دوربین‌های جاده‌ای با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان است. ممکن است این شرکت‌ها از تجهیزات خارجی در تأمین دوربین‌های جاده‌ای استفاده کنند اما دانش و تکنولوژی آنها داخلی است.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در یک ماه اخیر با هماهنگی پلیس راهور ۴۰۰ دوربین جدید به سامانه دوربین‌های نظارت جاده‌ای اضافه شد و به ۲۲۰۰ دستگاه دوربین رسیدیم. از آنجایی که معمولاً ۱۰ درصد دوربین‌ها به دلیل مسائل فنی فعال نیستند، در حال حاضر ۲۰۰۰ دستگاه دوربین فعال در جاده‌ها داریم.

سفرهای نوروزی جاده‌ای

تیموری اظهار کرد: سازمان راهداری در آماده‌باش کامل با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا، پلیس راهور، اورژانس و هلال‌احمر برای پوشش سفرهای نوروزی جاده‌ای در ایام عید ۱۴۰۱ است.

وی گفت: ۲۱ هزار پرسنل و ۱۴ هزار ماشین‌آلات این سازمان آمادگی دارند تا اگر در طول سفرهای نوروزی و ایام عید بارندگی یا انسداد محور رخ داد، بلافاصله به کمک مردم بیایند.

رفع نقاط حادثه‌خیز

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص فعالیت‌های این سازمان برای رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها گفت: ما نه فقط در برطرف کردن نقاط پرحادثه فعالیم بلکه بر رعایت ایمنی در سایر جاده‌ها تأکید داریم. امسال اعتبارات خوبی به ادارات کل راهداری استان‌ها برای خط‌کشی جاده، نصب علائم، منظرآرایی راه‌ها و کاشت درخت و همچنین پاکسازی راه‌ها و حفظ محیط‌زیست اختصاص داده‌ایم.

تیموری با تأکید بر رفع نقاط حادثه‌خیز و اصلاح جاده‌ها گفت: در مسیرهایی که نتوانسته‌ایم نقاط پرحادثه را اصلاح کنیم، با نصب علائم آن را آشکارسازی کرده‌ایم و به مسافران هشدار داده‌ایم که سرعت خود را در هنگام رسیدن به نقطه پرحادثه کاهش دهند.

وی ادامه داد: نقطه پرحادثه از نظر ما نقاطی است که فراوانی حادثه و سوانح رانندگی در آن نقطه بالاست. اگر این سانحه منجر به فوت شود ضریب ۵، منجر به جرح ضریب ۳ و سوانح معمولی ضریب ۱ می‌گیرند. سپس بر اساس اعداد به دست آمده، اولویت‌بندی رفع نقاط پرحادثه در جاده‌ها را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم؛ این یک فرآیند ادامه‌دار است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، توافق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با پلیس راهور در سال جاری ۵۵۰ نقطه حادثه‌خیز بود که باید سازمان راهداری آنها را رفع می‌کرد؛ ما به این وظیفه عمل کردیم.

تیموری گفت: پیش‌بینی ما این است که در نوروز پیش‌رو شاهد افزایش تردد جاده‌ای باشیم، دو پیک قبل و بعد از عید داریم و از مردم می‌خواهیم توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند.