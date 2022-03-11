۲ فوتی و ۶ مصدوم در حادثه برخورد ۲۰۶ و اتوبوس در محور مبارکه

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۸ و ۱۷ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه اتوبوس مسافربری با یک دستگاه خودروی ۲۰۶ برخورد کرده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه این تصادف در در محور مبارکه – بروجن قبل از گردنه قمیشلو اتفاق افتاده است، تصریح کرد: برای امدادرسانی به این حادثه سه دستگاه آمبولانس و یک کد هلال احمر اعزام شده است.

وی با اشاره به مصدومیت ۶ نفر در این حادثه ترافیکی گفت: دو مرد ۳۵ و ۳۰ ساله و چهار زن ۲۳ تا ۳۰ ساله در این حادثه دچار مصدومیت شده‌اند.

عابدی با اشاره به فوت دومرد ۳۰ و ۳۲ ساله در این تصادف نیز ابراز داشت: مصدومان این حادثه به بیمارستان ولیعصر بروجن منتقل شده‌اند.