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۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۹:۵۲

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد؛

۲ فوتی و ۶ مصدوم در حادثه برخورد ۲۰۶ و اتوبوس در محور مبارکه

۲ فوتی و ۶ مصدوم در حادثه برخورد ۲۰۶ و اتوبوس در محور مبارکه

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: برخورد ۲۰۶ و اتوبوس مسافربری در محور مبارکه – بروجن قبل از گردنه قمیشلو دو کشته و ۶ مصدوم داشت.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۸ و ۱۷ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه اتوبوس مسافربری با یک دستگاه خودروی ۲۰۶ برخورد کرده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه این تصادف در در محور مبارکه – بروجن قبل از گردنه قمیشلو اتفاق افتاده است، تصریح کرد: برای امدادرسانی به این حادثه سه دستگاه آمبولانس و یک کد هلال احمر اعزام شده است.

وی با اشاره به مصدومیت ۶ نفر در این حادثه ترافیکی گفت: دو مرد ۳۵ و ۳۰ ساله و چهار زن ۲۳ تا ۳۰ ساله در این حادثه دچار مصدومیت شده‌اند.

عابدی با اشاره به فوت دومرد ۳۰ و ۳۲ ساله در این تصادف نیز ابراز داشت: مصدومان این حادثه به بیمارستان ولیعصر بروجن منتقل شده‌اند.

کد مطلب 5444545

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