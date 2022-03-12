طلوع کیان: قهرمانی حق شهداب است/اولین بار است در فینال بازی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا طلوع کیان سرمربی تیم والیبال شهداب یزد پس از پیروزی سه بر صفر این تیم مقابل پیکان در دیدار نخست فینال باشگاههای برتر کشور گفت: بازی خیلی خوبی را انجام دادیم که به بازیکنانم خسته نباشید می گویم. برد مهمی را کسب کردیم.

سرمربی مقاومت شهداب یزد افزود: صبح امروز با بازیکنانم صحبت کردم و به آنها گفته بودم اگر ست اول را ببریم قطعاً ۳ بر صفر پیروز می‌شویم. به هر حال پیکان تیم بسیار با تجربه‌ای است که ۱۲ عنوان قهرمانی دارد. وی درباره غافلگیری حریف از شیوه نمایش بازیکنان خود گفت: آنها تجربه فینال را بارها داشتند ولی ما امروز فقط برای کسب تجربه وارد مسابقه شدیم. حالا نتیجه گرفتیم که برایمان بهتر است اما با یک برد به ما جام قهرمانی را نمی‌دهند و ما باید یک دیدار دیگر را هم پیروز شویم.

طلوع کیان به تعریف از تیم والیبال پیکان پرداخت و گفت: آنها از سال ۸۹، ۵ بار در فینال بازی کردند اما شهداب برای اولین بار بین ۴ تیم آمد. با این حال به بازیکنانم گفتم ما نیازمند مدال طلا هستیم و این موضوع را در تیم خودمان می‌بینیم که با کار تیمی و دور از هر گونه (منها) به صورت گروهی نتیجه می‌گیریم. هم ستاره داریم و هم تیم خوبی داریم.

وی تاکید کرد: برای اولین بار تجربه بازی در فینال را کسب کردیم. خیلی از بازیکنانم حتی رنگ مدال را هم ندیدند ولی آنها حسینی، فیاضی و زرینی را دارند که بارها قهرمان شده اند. ما نیاز به تجربه این بازی را داشتیم و حالا دو شانس هم داریم که باید یکی از آنها را باز هم ببریم. اگر هم نبردیم اتفاقی برای تیم ما نمی‌افتد. قهرمانی حق شهداب یزد است.