اولین جراحی مغز در ایران با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا جعفری مدیر عامل بیمارستان میلاد از حضور پرفسور مجید سمیعی رئیس مرکز فوق تخصصی مغز و اعصاب هانوفر آلمان در بیمارستان میلاد خبر داد و گفت : حضور پرفسور سمیعی برای اعتلای بخش جراحی مغز و اعصاب این بیمارستان و استفاده از خدمات علمی وی است.

به گفته وی، در آینده ای نزدیک پرفسور سمیعی در دوره های زمانی 3 تا 6 ماه در این بیمارستان به عمل جراحی خواهند پرداخت.

مدیر عامل بیمارستان میلاد گفت: در آینده با امکاناتی که در اتاق عمل بیمارستان نصب می شود، امکان برقراری ارتباط مستقیم بین اتاق عمل و مرکز تخصصی مغز و اعصاب پرفسور سمیعی در آلمان میسر خواهد شد.

به گفته وی از این طریق پرفسور سمیعی بر اعمال جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد نیز نظارت خواهد داشت.

پرفسور سمیعی نیز گفت : انجام عمل جراحی مغز و اعصاب به بخش ICU تخصصی نیاز دارد که با بهره برداری از این بخش مجهز در بیمارستان میلاد، از این پس امکان انجام عمل های جراحی مغز و اعصاب که از مشکل ترین عمل ها است در بیمارستان میلاد فراهم می شود.

وی افزود : بزرگترین سعادت برای ما این است که بتوانیم خدمات بیشتری به مردم عزیز کشورمان ارائه دهیم.