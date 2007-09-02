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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۵۷

توسط پروفسور سمیعی؛

اولین جراحی مغز در ایران با موفقیت انجام شد

اولین جراحی مغز در ایران با موفقیت انجام شد

همزمان با راه اندازی بخش جدید ICU بیمارستان میلاد اولین عمل جراحی مغز توسط پرفسور سمیعی در بیمارستان میلاد انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا جعفری مدیر عامل بیمارستان میلاد از حضور پرفسور مجید سمیعی رئیس مرکز فوق تخصصی مغز و اعصاب هانوفر آلمان در بیمارستان میلاد خبر داد و گفت : حضور پرفسور سمیعی برای اعتلای بخش جراحی مغز و اعصاب این بیمارستان و استفاده از خدمات علمی وی است.

به گفته وی، در آینده ای نزدیک پرفسور سمیعی در دوره های زمانی 3 تا 6 ماه در این بیمارستان به عمل جراحی خواهند پرداخت.

مدیر عامل بیمارستان میلاد گفت: در آینده با امکاناتی که در اتاق عمل بیمارستان نصب می شود، امکان برقراری ارتباط مستقیم بین اتاق عمل و مرکز تخصصی مغز و اعصاب پرفسور سمیعی در آلمان میسر خواهد شد.

به گفته وی از این طریق پرفسور سمیعی بر اعمال جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد نیز نظارت خواهد داشت.

پرفسور سمیعی نیز گفت : انجام عمل جراحی مغز و اعصاب به بخش  ICU تخصصی نیاز دارد که با بهره برداری از این بخش مجهز در بیمارستان میلاد، از این پس امکان انجام عمل های جراحی مغز و اعصاب که از مشکل ترین عمل ها است در بیمارستان میلاد فراهم می شود.

وی افزود : بزرگترین سعادت برای ما این است که بتوانیم خدمات بیشتری به مردم عزیز کشورمان ارائه دهیم.

کد مطلب 544813

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