به گزارش خبرنگار مهر، «ماه شما» ویژه برنامه افطار شبکه شما با اجرای محسن آزادی روی آنتن می‌رود که مهمانانی از استان‌های مختلف در این برنامه حضور دارند.

این برنامه به رسم و رسوم قومیت‌ها و استان‌های مختلف می‌پردازد و از مهمانانی دعوت می‌کند که ماجراهای عجیبی را از خطه زندگی خود تعریف می‌کنند.

برنامه آیتم‌های متنوعی را هم تدارک دیده که بخشی از آن به معرفی مساجد معروف استان‌ها و شهرهای مختلف و حتی درد و دل صاحبان مشاغل مختلف با خداوند می‌پردازد.

تهیه کننده این ویژه برنامه که یک ساعت قبل از افطار روی آنتن می‌رود احسان ارغوانی است که پیش از این برنامه‌های مختلفی را در تلویزیون به تولید رسانده است.