به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیما، با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان، شبکه شما برنامه‌های گوناگونی را برای پخش طی این ماه مبارک تدارک دیده است که شامل سریال، برنامه‌های سحرگاهی، هنگام افطار و دیگر برنامه‌های ترکیبی و گفتگو محور است.

ویژگی همه این برنامه‌ها، همراهی مراکز استانی صداوسیما در تولید و پخش آنها است به نحوی که سعی شده از ظرفیت همه مراکز با توجه به گوناگونی‌های فرهنگی آنها استفاده شود و تابلویی رنگارنگ از نواها و تصاویر مختلف چهارگوشه ایران در قاب شبکه شما به نمایش در آید. این شبکه سراسری به عنوان پشتیبان شبکه‌های استانی، نقش مهمی در تبادلات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان‌های مختلف داشته و مردم سراسر کشور را با ویژگی‌های دیگر مردمان و دیگر مناطق آشنا می‌کند.

سریال «گنج راه شیری» تولید صداوسیمای مرکز گیلان برای نخستین بار در ایام ماه مبارک رمضان هر شب ساعت ۲۳ از شبکه شما پخش می شود. همچنین ویژه برنامه سحرگاهی شبکه شما هر روز ساعت ۳:۳۰ تا اذان صبح روی آنتن می‌رود. برای تولید این برنامه صدا و سیمای مراکز اصفهان، خراسان رضوی و زنجان همکاری خواهند داشت.

بنا به اعلام شبکه شما، صدا و سیمای مراکز خراسان جنوبی، البرز، بوشهر، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد نیز در ویژه برنامه افطار که هر روز از ساعت ۱۹ تا اذان مغرب به افق تهران پخش خواهد شد، همکاری می‌کنند.

از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای پخش از این شبکه طی ماه مبارک رمضان، می‌توان به پخش ۲ نوبت جزءخوانی قرآن کریم اشاره کرد.

این بخش از برنامه‌های رمضانی شبکه شما نیز از تولیدات مراکز استان‌ها خواهد بود به طوری که جزءخوانی سال ۹۷ همه مراکز ساعت ۶ صبح بعد از اذان صبح به افق تهران و جزء‌خوانی سال ۹۸ مراکز استان‌ها ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه یعنی بعد از اذان ظهر به افق تهران روی آنتن خواهد رفت.

علاوه بر این پخش تولیدات نمایشی و مستند مراکز به ویژه آن دسته از آثار که مربوط به آداب و رسوم ماه رمضان در اقصی نقاط کشور هستند از دیگر اولویت‌های شبکه شما طی ماه مبارک است.