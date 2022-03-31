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۱۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۸:۰۶

وزیر صمت در نیشابور: 

ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار می‌شود

ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار می‌شود

نیشابور ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور با اشاره به غیربومی بودن هیئت مدیره شرکت‌های دولتی در کشور اظهار کرد: بومی‌گزینی از اصول دولت است و واگذاری ایران خودرو و بدنبال آن سایپا به بخش خصوصی هستیم تا مشکل بطور اساسی حل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع کار صحیحی بود که به درستی انجام نشد.

وی افزود: ساز و کاری که در بورس‌ها مطرح می‌شود ممکن است درست و غلط باشند که باعث رکود در بازار می‌شود.

فاطمی‌امین گفت: با قیمت گذاری دستوری مخالف هستم باید برای هر بازاری ظابطه‌ای دیده شود تا قیمت‌ها تثبیت شود و با رها شدگی بازار مخالف هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسئولیت اجتماعی صنایع ابراز کرد: باید قانونی اختیاری را برای مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای تولیدی نوشت تا فشار از آن‌ها برداشته شود.

وی افزود: با توجه به شعار سال، برنامه‌ای داریم تا برخی شهرک‌های صنعتی تبدیل به پارک علم و فناوری شوند تا ارتباط صنعت و دانشگاه در سال جاری تقویت شود.

فاطمی امین اظهار کرد: سایت‌های فن بازار در کشور جواب نداده است و باید مطالعاتی در این زمینه انجام دهیم تا عدم رونق این سایت‌ها ریشه‌یابی شود.

کد مطلب 5456857

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