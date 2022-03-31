به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور با اشاره به غیربومی بودن هیئت مدیره شرکت‌های دولتی در کشور اظهار کرد: بومی‌گزینی از اصول دولت است و واگذاری ایران خودرو و بدنبال آن سایپا به بخش خصوصی هستیم تا مشکل بطور اساسی حل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع کار صحیحی بود که به درستی انجام نشد.

وی افزود: ساز و کاری که در بورس‌ها مطرح می‌شود ممکن است درست و غلط باشند که باعث رکود در بازار می‌شود.

فاطمی‌امین گفت: با قیمت گذاری دستوری مخالف هستم باید برای هر بازاری ظابطه‌ای دیده شود تا قیمت‌ها تثبیت شود و با رها شدگی بازار مخالف هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسئولیت اجتماعی صنایع ابراز کرد: باید قانونی اختیاری را برای مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای تولیدی نوشت تا فشار از آن‌ها برداشته شود.

وی افزود: با توجه به شعار سال، برنامه‌ای داریم تا برخی شهرک‌های صنعتی تبدیل به پارک علم و فناوری شوند تا ارتباط صنعت و دانشگاه در سال جاری تقویت شود.

فاطمی امین اظهار کرد: سایت‌های فن بازار در کشور جواب نداده است و باید مطالعاتی در این زمینه انجام دهیم تا عدم رونق این سایت‌ها ریشه‌یابی شود.