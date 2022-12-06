دارایی خودروسازان بسیار گسترده است/ با اولین واگذاری موافقت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: در نخستین مرحله خصوصی سازی شرکت‌های خودروسازی، ارزیابی و قیمت گذاری آن‌ها بود زیرا دارایی‌های بسیار گسترده‌ای داشتند و نزدیک به شش ماه به طول انجامید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این مدت ۱۷۰۰ ابلاغ کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری صادر شد تا قیمت گذاری انجام و نهایی شود.

فاطمی امین اضافه کرد: مذاکراتی با سازمان خصوصی سازی داشتیم زیرا هر واگذاری باید با مجوز وزارت اقتصاد در زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی انجام شود.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده مجوز یکی از واگذاری‌ها صادر شده که به زودی در مزایده گذاشته خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به زمان اجرای دقیق این واگذاری گفت: یک برنامه زمان بندی خاص برای این موضوع در نظر گرفته شده که سازمان خصوصی سازی با اولین واگذاری موافقت کرده و شرایط آن فراهم شده است تا انجام موارد بعدی، ولی اینکه تا چه فاصله زمانی انجام شود به بازار بستگی دارد یعنی پس از برداشتن گام اول واگذاری، بازخورد گرفته و گام‌های بعدی را برای خصوصی سازی خودروسازان برمی داریم.