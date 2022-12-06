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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۰

وزیر صمت:

دارایی خودروسازان بسیار گسترده است/ با اولین واگذاری موافقت شد

دارایی خودروسازان بسیار گسترده است/ با اولین واگذاری موافقت شد

وزیر صمت با بیان اینکه خودروسازان دارایی‌های بسیار گسترده‌ای دارند، گفت: با هماهنگی‌های انجام شده مجوز یکی از واگذاری‌های مربوط به خودروسازان صادر شده که به زودی در مزایده گذاشته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: در نخستین مرحله خصوصی سازی شرکت‌های خودروسازی، ارزیابی و قیمت گذاری آن‌ها بود زیرا دارایی‌های بسیار گسترده‌ای داشتند و نزدیک به شش ماه به طول انجامید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این مدت ۱۷۰۰ ابلاغ کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری صادر شد تا قیمت گذاری انجام و نهایی شود.

فاطمی امین اضافه کرد: مذاکراتی با سازمان خصوصی سازی داشتیم زیرا هر واگذاری باید با مجوز وزارت اقتصاد در زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی انجام شود.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده مجوز یکی از واگذاری‌ها صادر شده که به زودی در مزایده گذاشته خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به زمان اجرای دقیق این واگذاری گفت: یک برنامه زمان بندی خاص برای این موضوع در نظر گرفته شده که سازمان خصوصی سازی با اولین واگذاری موافقت کرده و شرایط آن فراهم شده است تا انجام موارد بعدی، ولی اینکه تا چه فاصله زمانی انجام شود به بازار بستگی دارد یعنی پس از برداشتن گام اول واگذاری، بازخورد گرفته و گام‌های بعدی را برای خصوصی سازی خودروسازان برمی داریم.

کد مطلب 5648611
سمیه رسولی

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