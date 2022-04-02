حضوری شدن مدارس و دانشگاه های گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی متکی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از فردا (یکشنبه ۱۴ فروردین)، همه مدارس استان در همه مقاطع تحصیلی و همچنین دانشگاه ها به صورت حضوری برگزار می شود.

سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا گلستان افزود: تهویه مناسب در کلاس ها و استفاده دانش آموزان و معلمان از ماسک و رعایت همه پروتکل های بهداشتی الزامی است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان هم گفت که کلاس ها با ظرفیت ۱۵ نفر دانش آموز دایر شده و در هفته های بعد کامل می شود.

سیدرضا نظری به خانواده ها اطمینان خاطر داد که تمام دستورالعمل های بهداشتی در مدرس اجرا خواهد شد.