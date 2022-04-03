هوای اصفهان آلوده است

محمود مزارع کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شاخص هوای امروز شهر اصفهان براساس داده‌های ۱۴ ایستگاه فعال با میانگین ۱۳۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است، اظهار داشت: کیفیت هوا در ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان‌های احمدآباد با شاخص ۱۱۱، استانداری با شاخص ۱۰۸، باهنر با شاخص ۱۳۷، جِی با شاخص ۱۲۰، رودکی و کاوه با شاخص ۱۱۰، رهنان با شاخص ۱۳۲، میرزا طاهر با شاخص ۱۴۳ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۲۵ در وضعیت (نارنجی) ناسالم برای گروه‌های حساس است.

او با بیان اینکه شاخص هوای دو ایستگاه فرشادی و فیض با میانگین ۸۳ و ۱۰۰ در شرایط قابل قبول قرار دارد، ادامه داد: شاخص کیفی هوا در ایستگاه خیابان پروین با میانگین ۱۷۵ و بزرگراه خرازی با شاخص ۱۵۳ AQI وضعیت (قرمز) ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان، افزود: امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی سگزی با شاخص ۹۸، شاهین شهر با شاخص ۸۴ و مبارکه با شاخص ۸۲ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.