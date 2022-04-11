هوای مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اله‌پور اظهار کرد: با تدام اوج‌گیری آلاینده‌ها در هوای تنفسی مشهد، کیفیت هوای مشهد در روز دوشنبه ۲۲ فروردین، برای هشتمین روز پیاپی، در وضعیت هشدار قرار دارد و کیفیت هوا همچنان برای تمامی افراد آلوده است.

سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: شاخص کنونی کیفیت هوای مشهد ۱۷۲ ای.کیو.آی و نشانگر وضعیت هشدار و هوای ناسالم برای تمامی افراد است.

وی با بیان اینکه وزش باد و تغییرات جوی موجب افزایش شدت گرد و غبار در هوای مشهد شده است، ادامه داد: هم اکنون کیفیت هوا در ۲ منطقه شهید کریمی و چمن با عبور از عدد ۲۰۰ در وضعیت اضطرار قرار دارد.

اله‌پور گفت: کیفیت هوا در منطقه صدف برای افراد حساس و در سایر ۲۰ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوای این شهر در وضعیت هشدار و آلوده برای تمامی افراد قرار دارد.

سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.