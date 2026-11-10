به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح سه‌شنبه نوزدهم آبان ماه با میانگین ۶۷ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۶۳، احمدآباد ۵۸، انقلاب ۸۷، پارک زمزم ۹۴، رودکی و سپاهان شهر ۵۳، رهنان ۷۳، زینبیه ۸۶، فرشادی و شهرک منتظری ۶۴، فیض و کاوه ۵۷ و ولدان ۷۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه استانداری اصفهان با عدد ۴۷، خیابان پروین اعتصامی ۲۳، دانشگاه صنعتی ۳۹، دانشگاه علوم پزشکی ۴۵ و میرزا طاهر ۴۳ AQI در وضعیت پاک و در ایستگاه ملک‌شهر با ۱۱۱ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است‌.

شاخص هوا در دو ایستگاه کردآباد و محور شرق اصفهان با عدد ۱۵۲ و ۱۵۳ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است. شاخص هوای خمینی‌شهر، شاهین‌شهر، مبارکه و قهجاورستان پاک است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.