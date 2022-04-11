دومین کتابخانه روستایی شهرستان سرعین کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه خیرساز روستای ورگه سران شهرستان سرعین با حضور امام جمعه سرعین، فرماندار شهرستان سرعین، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل و جمعی از مسئولین استانی و شهرستان و اهالی روستا کلنگ زنی شد.
توسعه زیرساختهای فرهنگی ضرورت مهم مقابله با معضلات اجتماعی
امام جمعه شهرستان سرعین در این مراسم ضمن قدردانی از این اقدام ارزنده خیّر نیکوکار کتابخانه ساز با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای فرهنگی و کتابخانه ای اظهار کرد: ارتقای دانش و آگاهیهای عمومی با ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی میسر خواهد شد و تحقق این هدف مهم نیازمند توسعه زیرساختهای فرهنگی است.
حجت اسلام اصغری با اشاره به تأثیر روز افزون فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی در زندگی مردم افزود: کسب اطلاعات عمیق و دانش پایدار از طریق مطالعه کتاب صورت میگیرد و توجه بیش از حد به فضای مجازی موجب اتلاف وقت و کسب اطلاعات سطحی و بی پایه میشود.
کتابخانه های روستایی عملکرد قابل توجه در حوزههای فرهنگی دارند
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل نیز در این مراسم طی سخنانی با بیان اینکه کتابخانه روستای ورگه سران سومین کتابخانه شهرستان سرعین و دومین کتابخانه روستایی شهرستان سرعین خواهد بود، گفت: کتابخانه های روستایی عملکرد قابل توجه در حوزههای فرهنگی و کتابخوانی ایفا میکنند و در روستاهایی که کتابخانه های عمومی در آنها فعال هستند با استقبال قابل توجه کودکان و نوجوان روبرو هستند.
وی یکی از الزامات مورد نیاز برای مقابله با معضلات اجتماعی را آگاهی بخشی به نسل کودک و نوجوان دانست و افزود: توسعه زیرساختهای کتابخانه ای نقش مهمی در گرایش کودکان و نوجوانان به کتاب خوانی دارد و تربیت نسل فهیم و فرهیخته در گرو ارتقای سرانه مطالعه و کتابخوانی است.
رضاقلیزاده در ادامه سخنان خود به مشارکت ارزنده خیرین کتابخانه ساز در ساخت، تکمیل، بازسازی و تأمین منابع کتابخانه های عمومی اشاره کرد و گفت: محمدخیراندیش یکی از خیرین نیکوکار کتابخانه ساز استان است که با درک صحیح از اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه قدم در این راه ارزشمند نهاده و بعد از احداث اولین کتابخانه عمومی در روستای تکله از توابع شهرستان پارس آباد، دومین کتابخانه را در روستای ورگه سران شهرستان سرعین احداث میکند.
لزوم ارتقای توانمندیهای اقشار مختلف جامعه
محمد خیراندیش، خیر نیکوکار نیز در این مراسم طی سخنانی با اشاره به لزوم ارتقای توانمندیهای اقشار مختلف جامعه، بویژه نوجوانان و جوانان گفت: فراگیری مهارتهای مختلف با توجه به استعداد هرشخص از دوران کودکی و نوجوانی باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از موئلفه های مهم در این ایجاد بسترهای مختلف در حوزههای مختلف بویژه حوزههای علمی است.
این مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاههای استان اردبیل با اشاره به درخشش جوانان و نوجوان استان در عرصههای علمی، فرهنگی و ورزشی تصریح کرد: بحمدالله این توانمندی در اقشار مختلف مردم استان وجود دارد و توجه به این استعدادها و ایجاد بسترهای مورد نیاز، موجب رشد و شکوفایی کودکان و نوجوانان خواهد شد.
وی ضمن اعلام آمادگی به منظور احداث ۱۲ باب کتابخانه در نقاط مختلف استان خاطر نشان کرد: این کتابخانه به مساحت ۱۴۰ متر مربع در دوطبقه احداث و تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
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