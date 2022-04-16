به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر شنبه در جلسه ستاد توسعه گلخانههای استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد کشاورزان، افزود: باید با حمایتهای ویژه و بستههای تشویقی نسبت به ترغیب کشاورزان برای توسعه کشت گلخانهای اقدام شود.
وی ادامه داد: هر هکتار کشت گلخانهای برای ۱۰ نفر اشتغال ایجاد میکند علاوه بر این میتوان تولید و بهره وری بیشتری نیز حاصل کرد در صورتی که کشت سنتی بسیاری از این امتیازها را ندارد.
عبداللهی با بیان اینکه باید نمایشگاه کشاورزی در استان به صورت مستمر برپا شود، گفت: باید مرکز و نمایشگاه استانی گل و گلدان در البرز راه اندازی شود و چهارباغ بعنوان شهر توریستی گل و گیاه در کشور معرفی شود.
وی افزود: ضرورت دارد کارگروهی ذیل این ستاد تشکیل شود و هر هفته روند تحقق مصوبات را دنبال و مانع زدایی کند.
استاندار البرز گفت: میتوان با توجه به ظرفیتهای استان، فضای تفریحی و فروشگاهی برای خانوادهها ایجاد کرد تا در اراضی کشاورزی حضور یابند و محصولات مورد نیاز خود را از زمین و درختها بچینند و خریداری کنند.
وی افزود: ادارات مربوطه همچون منابع طبیعی و آبخیزداری و آب منطقهای، بستههای پیشنهادی خود را برای توسعه کشت گلخانهای اعلام کنند.
عبداللهی گفت: شهرکهای گلخانهای دانش بنیان در البرز برنامه ریزی و اجرایی شود.
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