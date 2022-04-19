جلیل فخرایی روزنامه نگار با سابقه مشهدی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عشقی با اشاره علت درگذشت جلیل فخرایی اظهار کرد: جلیل فخرایی که از شاعران نام‌آشنا، عضو شورای شعر سازمان بسیج هنرمندان و از خبرنگاران باسابقه خراسان رضوی بود، در پی عوارض ناشی از سکته در سن ۵۲ سالگی درگذشت.

عضو شورای شعر سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی افزود: همچنین متاسفانه ریه‌های این شاعر آب آورده و چون کلیه‌های او نیز پاسخگو نبود، این موضوع منجر به فوت او شده است.

وی در رابطه با آثار فخرایی افزود: ادبیات و اندیشه جلیل فخرایی دارای تاثیرات قابل توجهی در حوزه فرهنگ و فلسفه داشت و شناسنامه آشکاری از ادبیات ناب خراسان را با خود همراه دارد.

عشقی گفت: زبان شعر مرحوم فخرایی تغزلی است و بیشتر ذهن خود را در امواج تصویر و کشف و اوزان رها می‌سازد.

عضو شورای شعر سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی بیان کرد: زبان شعر او ساده و خوش‌آهنگ است، با درون‌مایه‌ای فلسفی و اجتماعی و تصاویری بدیع از طبیعت، همچنین اشعارش نشان از کوشش مستمر او برای یافتن شکل خاص و نوینی دارد و بیانگر آگاهی او نسبت به ساختار کلمه در شعر معاصر و نقش وزن و آهنگ در ساختمان کلی شعر است.

خبرگزاری مهر خراسان رضوی درگذشت شاعر و روزنامه نگار پیشکسوت و با سابقه مشهد را به خانواده مرحوم و جامعه رسانه‌ای استان تسلیت می‌گوید.