جلیل فخرایی روزنامه نگار با سابقه مشهدی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عشقی با اشاره علت درگذشت جلیل فخرایی اظهار کرد: جلیل فخرایی که از شاعران نامآشنا، عضو شورای شعر سازمان بسیج هنرمندان و از خبرنگاران باسابقه خراسان رضوی بود، در پی عوارض ناشی از سکته در سن ۵۲ سالگی درگذشت.
عضو شورای شعر سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی افزود: همچنین متاسفانه ریههای این شاعر آب آورده و چون کلیههای او نیز پاسخگو نبود، این موضوع منجر به فوت او شده است.
وی در رابطه با آثار فخرایی افزود: ادبیات و اندیشه جلیل فخرایی دارای تاثیرات قابل توجهی در حوزه فرهنگ و فلسفه داشت و شناسنامه آشکاری از ادبیات ناب خراسان را با خود همراه دارد.
عشقی گفت: زبان شعر مرحوم فخرایی تغزلی است و بیشتر ذهن خود را در امواج تصویر و کشف و اوزان رها میسازد.
عضو شورای شعر سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی بیان کرد: زبان شعر او ساده و خوشآهنگ است، با درونمایهای فلسفی و اجتماعی و تصاویری بدیع از طبیعت، همچنین اشعارش نشان از کوشش مستمر او برای یافتن شکل خاص و نوینی دارد و بیانگر آگاهی او نسبت به ساختار کلمه در شعر معاصر و نقش وزن و آهنگ در ساختمان کلی شعر است.
خبرگزاری مهر خراسان رضوی درگذشت شاعر و روزنامه نگار پیشکسوت و با سابقه مشهد را به خانواده مرحوم و جامعه رسانهای استان تسلیت میگوید.
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